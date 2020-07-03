Батько й тренер Хабіба Нурмагомедова помер від коронавірусу



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Абдулманап Нурмаґомедов прожив 57 років Фото - РИА Новости

Якщо встигнуть, чоловіка поховають уже сьогодні

Абдулманап Нурмаґомедов, батько чинного чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмаґомедова, помер від коронавірусу.

57-річний Абдулманап Нурмагомедов був госпіталізований з пневмонією 25 квітня в одну з лікарень Дагестану. 3 травня через погіршення стану здоров'я його доставили в Москву.

Нурмаґомедова-старшого поховають у селі Кіроваул в Дагестані, де він жив. Про це повідомив глава села Ільяс Хазієв.

«Брати поїхали в аеропорт, сьогодні повинні привезти тіло. Ховати будуть в рідному селі, в Кіроваулі, якщо встигнуть сьогодні, то сьогодні ховаємо. У село вже приїхали родичі, всі вже зібралися, зрозуміло, ще зберуться люди», - наводить слова Хазієва Чемпионат.com.