Хабіб Нурмагомедов відрікся від Росії



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Хабіб завжди вдягає дагестанське національне вбрання і виходить тільки під стягом Дагестану Світлина - Instagram Хабіба Нурмаґомедова

Російські пропагандисти вже висловили бійцеві своє «фе»

Заява дагестанського чемпіона UFC Хабіба Нурмаґомедова про Росію після перемоги в бою за титул чемпіона UFC в легкій вазі, у якому він переміг американця Джастіна Ґетжі, була неоднозначно сприйнята в самій РФ і викликала обурення окремих російських кіл.

«І для моїх уболівальників... Якщо скажу, що з Росії, буде неправильно – просто для всіх російськомовних. Велике вам дякую», - заявив спортсмен після бою.

У російському сегменті соціальних мереж миттєво відзначили, що на свої поєдинки Нурмаґомедов демонстративно виходить не під прапором Росії, а Дагестану. Свою спортивну кар'єру він починав ще в Україні, у Полтаві, про що широкому загалу невідомо. Відсутність у Хабіба національного триколора на змаганнях обговорюється не вперше.

Російські журналісти вважають, що Нурмаґомедов демонстративно відгороджується від Росії, що викликає роздратування і критику з боку росіян.

Російський пропагандист з видання «КП» Алєксандр Коц заявив, що успіхи Нурмаґомедова не мають нічого спільного з Росією.

«Продовжую наполягати на своїй думці: успіхи Хабіба не мають нічого спільного з Росією. Принаймні, він сам все зробив, щоб це виглядало так», - заявив він.