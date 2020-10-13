Колишній футболіст «Шахтаря» і збірної України став «слугою народу» і йде на вибори



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Молодий політик Андрій Воробей Світлина із соцмереж

Андрій Воробей поповнив ряди спортивних політиків

Колишній футболіст донецького «Шахтаря» і збірної України, 41-річний Андрій Воробей балотуватиметься по Покровському району та Курахівській ОТГ Донеччини на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, від «Слуги народу». Про це колишній гравець і експерт на ахматівському телеканалі «Футбол» повідомив через власні соцмережі.

«Не просто давалася мені це рішення і не один рік, скажу так, - пише Воробей. - Ви запитаєте, навіщо мені це? А для того, щоб розвивати спорт у нашому регіоні. Донбас для мене рідний край і ось більше шести років хочеться миру та розвитку в регіонах.

Ставлю перед собою завдання не тільки зберегти те, що є, а й розвивати існуючу спортивну інфраструктуру в Курахові і Покровському районі. Наші діти заслуговують на кращі умови для тренувань і мають всі шанси виходити на Всеукраїнський та міжнародний рівень. Хочу шукати і відкривати таланти і бачити нових зірок, які будуть славити рідний край. Спорт повинен бути доступним для кожної сім'ї. Вирішити існуючі проблеми можливо і я знаю як це зробити. Прийшов час діяти і щось змінювати, а не просто вирішувати і красиво говорити. Сподіваюся на підтримку! Тільки разом ми можемо щось змінити і прийти до перемоги».

Зауважимо, що Воробей виступав за «Шахтар» з 1995-го по 2007 рік і забив у 219-ти матчах чемпіонату України 80 м’ячів, був триразовим чемпіоном і триразовим володарем Кубка України. Пізніше виступав за «Дніпро», київський «Арсенал» та харківський «Металіст».

За збірну України в період 2000-2008 років Андрій 68-ми матчах провів 9 голів.