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    Американський боєць дебютував в UFC з нокауту за 18 секунд (відео)

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    Філ Гос блискавично розправився з Джейкобом Малкоуном - Американський боєць дебютував в UFC з нокауту за 18 секунд (відео)
    Філ Гос блискавично розправився з Джейкобом Малкоуном
    Світлина - twitter.com/BleacherReport

    Філ Гос знищив опонента стартовою агресією

    Американський боєць змішаних єдиноборств Філ Гос здобув впевнену перемогу у своєму дебютному поєдинку під егідою промоушену UFC на 254-му номерному турнірі організації.

    Уже в першому раунді бою він відтіснив свого суперника Джейкоба Малкоуна до краю октаґону та завдав кілька потужних ударів. Після одного з них австралієць похитнувся, чим одразу скористався Гос, закінчивши протистояння нокаутом за 18 секунд.

    Зазначимо, що для Малкоуна цей поєдинок також став дебютним в UFC, а поразка – першою в професійній кар'єрі. До цього на його рахунку було чотири перемоги. Стосовно Госа, то він переміг удев'яте й має в пасиві два програші.

    Як повідомляв «Главком», у головному бою UFC 254 росіянин Хабіб Нурмаґомедов узяв гору над Джастіном Ґетжі й сенсаційно завершив кар'єру.

     Дивіться також: Як Хабіб побив Пор’є. Відео бою
    UFC змішані єдиноборства Джейкоб Малкоун Філ Гос
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