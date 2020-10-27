Американський боєць дебютував в UFC з нокауту за 18 секунд (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Філ Гос блискавично розправився з Джейкобом Малкоуном Світлина - twitter.com/BleacherReport

Філ Гос знищив опонента стартовою агресією

Американський боєць змішаних єдиноборств Філ Гос здобув впевнену перемогу у своєму дебютному поєдинку під егідою промоушену UFC на 254-му номерному турнірі організації.

Уже в першому раунді бою він відтіснив свого суперника Джейкоба Малкоуна до краю октаґону та завдав кілька потужних ударів. Після одного з них австралієць похитнувся, чим одразу скористався Гос, закінчивши протистояння нокаутом за 18 секунд.

Зазначимо, що для Малкоуна цей поєдинок також став дебютним в UFC, а поразка – першою в професійній кар'єрі. До цього на його рахунку було чотири перемоги. Стосовно Госа, то він переміг удев'яте й має в пасиві два програші.

Як повідомляв «Главком», у головному бою UFC 254 росіянин Хабіб Нурмаґомедов узяв гору над Джастіном Ґетжі й сенсаційно завершив кар'єру.