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    Харлан здобула першу медаль у сезоні на Гран-прі Каїра

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    Харлан здобула першу медаль у сезоні на Гран-прі Каїра
    Чемпіон

    Українська шаблістка завоювала бронзу на турнірі в Єгипті

    Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан завоювала дебютну нагороду - бронзову медаль Гран-прі Каїра. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

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    Переможниця загального заліку тогорічного Кубка світу Харлан була змушена пропустити перший етап нового сезону, а потім невдало виступила в Солт-Лейк-Сіті, програвши в першому ж бою.

    Виступ на Гран-прі в Єгипті українка, посіяна під третім номером, почала впевненою перемогою над дворазовою чемпіонкою Азії в команді Хенг Янг 15:4    . Потім Харлан пройшла росіянку Ольгу Нікітіну (15:9) і свою співвітчизницю Аліну Комащук (15:9). У чвертьфіналі Харлан зійшлася з шостою сіяною, срібним призером Азіатських ігор-2018 китаянкою Шао Йакі і перемогла 15:6.

    У півфінальній зустрічі з кореянкою Чої Су Йон українка практично весь поєдинок наздоганяла суперницю, але у вирішальний момент підвернула ногу.

    Лікарі заморозили ногу українці, після чого Харлан спочатку зрівняла рахунок - 11:11 а потім і зовсім вийшла вперед - 14:12. Кореянці вдалося нанести два точні удари, після чого шаблістки практично одночасно вдарили один одного, а судді після довгих роздумів віддали перемогу Чої Су Йон.

    Поєдинок за третє місце за правилами Гран-прі не передбачений, і Харлан автоматично отримала бронзову медаль. Це її перша нагорода в сезоні. Перше місце дісталося росіянці Софії Вєлікой, яка у фіналі здолала кореянку з рахунком 15:12. Ще одна бронза у француженки Сесілії Бердер.

    Результати інших українок

    • 12. Аліна Комащук
    • 51. Олена Кравацька
    • 91. Олена Вороніна
    • 92. Ольга Жовнір
    • 105. Юлія Бакастова
    • 110. Марія Цімбота
    Харлан завоювала першу медаль у сезоні

    Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/sport/othersports/10458072-harlan-zavoyuvala-pershu-medal-u-sezoni-bronzu-na-gran-pri-kajira-z-fehtuvannya.html
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