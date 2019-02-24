Харлан здобула першу медаль у сезоні на Гран-прі Каїра



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Українська шаблістка завоювала бронзу на турнірі в Єгипті

Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан завоювала дебютну нагороду - бронзову медаль Гран-прі Каїра. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Переможниця загального заліку тогорічного Кубка світу Харлан була змушена пропустити перший етап нового сезону, а потім невдало виступила в Солт-Лейк-Сіті, програвши в першому ж бою.



Виступ на Гран-прі в Єгипті українка, посіяна під третім номером, почала впевненою перемогою над дворазовою чемпіонкою Азії в команді Хенг Янг 15:4. Потім Харлан пройшла росіянку Ольгу Нікітіну (15:9) і свою співвітчизницю Аліну Комащук (15:9). У чвертьфіналі Харлан зійшлася з шостою сіяною, срібним призером Азіатських ігор-2018 китаянкою Шао Йакі і перемогла 15:6.

У півфінальній зустрічі з кореянкою Чої Су Йон українка практично весь поєдинок наздоганяла суперницю, але у вирішальний момент підвернула ногу.



Лікарі заморозили ногу українці, після чого Харлан спочатку зрівняла рахунок - 11:11 а потім і зовсім вийшла вперед - 14:12. Кореянці вдалося нанести два точні удари, після чого шаблістки практично одночасно вдарили один одного, а судді після довгих роздумів віддали перемогу Чої Су Йон.

Поєдинок за третє місце за правилами Гран-прі не передбачений, і Харлан автоматично отримала бронзову медаль. Це її перша нагорода в сезоні. Перше місце дісталося росіянці Софії Вєлікой, яка у фіналі здолала кореянку з рахунком 15:12. Ще одна бронза у француженки Сесілії Бердер.

Результати інших українок

12. Аліна Комащук

51. Олена Кравацька

91. Олена Вороніна

92. Ольга Жовнір

105. Юлія Бакастова

110. Марія Цімбота