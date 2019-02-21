  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії

    • Розсилка
    Росселла Фьямінго - Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Росселла Фьямінго

    Обережно, вона дворазова чемпіонка світу, призер Олімпійських ігор, ще й має військове звання

    Росселла Фьямінго - дворазова чемпіонка світу в шпазі в 2014 і 2015 роках, а в 2016-му вона стала другою на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Варто зазначити, що красуня стала першою в історії італійкою, яка виграла медаль в особистій першості шпажисток на Олімпійських іграх

    27-річна спортсменка є лідером і першим номером збірної Італії, і дивлячись на її зовнішність, розумієш, що лідер вона не тільки в спортивному плані:

    Читайте також

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії
    Темпераментна Росселла - найбажаніша фехтувальниця Італії, яка полюбляє відверті фотосесії

    Цікаво, що Росселла має доступ до зброї і поза доріжкою, так як є співробітницею внутрішніх сил своєї країни.

    Читайте також
    Фехтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ