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Зеленський розповів, куди підуть $7,7 млрд допомоги від Норвегії

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, куди підуть $7,7 млрд допомоги від Норвегії
Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на Мюнхенській конференції з питань безпеки
фото: Офіс президента

Зеленський називає це рішення «дуже вчасним»

Президент України Володимир Зеленський подякував Норвегії за збільшення обсягу допомоги для України на 2025 рік. Допомога буде збільшена з $3,2 до $7,7 млрд. Зеленський розповів, куди підуть ці кошти. Про це пише «Главком», з посиланням на пост глави держави.

За його словами, кошти будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї в Україні та посилення української енергетичної безпеки. 

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за сьогоднішнє одностайне рішення норвезького парламенту збільшити обсяг допомоги Україні в цьому році з 3,2 до 7,7 млрд доларів США», – написав президент.

Зеленський називає це рішення дуже вчасним та зазначає, що це «має стати прикладом для всіх наших партнерів».

«Отже, переговорні позиції України на шляху до справедливого й сталого миру стануть ще міцнішими», – наголосив президент.

Український лідер подякував Норвегії за продемонстровану відповідальність і готовність збільшувати свій внесок у мир і стабільність у Європі.

Нагадаємо, 6 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом після саміту країн Європи у Брюсселі. Зеленський подякував королю бельгійців за аудієнцію. 

Відомо, що зустріч тривала близько години. За словами українського лідера, з королем вони обговорили участь Бельгії в підготовці перших кроків до закінчення війни.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський відвідав екстрений саміт Євросоюзу, що проходив сьогодні у Брюсселі.

Під час зустрічі глави держав та урядів країн ЄС розглядали шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України, у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомозі для України.

Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі. Вони обговорили посилення обороноздатності України та Європи.

До слова, «Главком» опублікував повний текст виступу Зеленського в Європейській раді.

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Теги: Володимир Зеленський Норвегія військова допомога гроші

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