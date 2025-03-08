Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні

Олеш Дорощук, вже після того, як став чемпіоном Європи взяв планку на висоті 2.34 м

Дорощук приносить Україні першу нагороду Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні

Стрибун у висоту Олег Дорощук сьогодні, 8 березня, здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні. Про це повідомляє «Главком».

Доля золотої нагороди вирішувалася на висотах 2.32 м та 2.34 м. Олег Дорощук єдиним зі всіх учасників фіналу зміг підкорити планку на висоті 2.32 м. Його єдиний конкурент за золото чех Ян Штефела виконав дві невдалі спроби на висоті 2.32 м та одну – на 2.34 м.

Олег Дорощук, вже після того, як став чемпіоном Європи, взяв планку на висоті 2.34 м. Це стало його найкращим результатом у кар'єрі та найкращим результатом сезону у світі.

Інший українець Дмитро Нікітін у фіналі зупинився на висоті 2.26 м та посів п'яте місце.

Золота нагорода Дорощука стала першою в історії України у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонатах Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні

Апелдорн, Нідерланди

Стрибки у висоту. Чоловіки

Фінал

Олег Дорощук (Україна) – 2,34 м Ян Штефела (Чехія) – 2,29 м Маттео Сіолі (Італія) – 2,29 м Мануель Ландо (Італія) – 2,26 м Дмитро Нікітін (Україна) – 2,26 м

Загалом у фіналі брали участь вісім спортсменів: крім українців Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Нагадаємо, Магучіх стала єдиною з трьох українок, хто подолав кваліфікацію у жіночих стрибках у висоту на Євро у приміщенні. Для цього українській спортсменці знадобилося взяти планку 1.89 метра.

Після завершення кваліфікації українська стрибунка розповіла про емоції від старту змагань. Зокрема Магучіх звернула увагу на те, що до фіналу допустили одразу дев'ятьох спортсменок, хоча за регламентом туди мали потрапити лише вісім.

«Найкоротша кваліфікація у кар'єрі? Так, один стрибок – і ми у фіналі. Але я дуже довго чекала, бо початкова висота була 1.75 м, а я, зазвичай, починаю 1.90-1.92 м. А тут ми вирішили почати з 1.89 м, щоб не переохолоджуватися і бути у формі. Я все ж думала, що буде другий стрибок на 1.92 м, але оскільки нас залишилося дев'ять, і там проходила кваліфікація у штовханні ядра, нам сказали: «Вас дев'ять – все, йдіть відпочивати і будете у фіналі стрибати», – розповіла українка.

Вона також зазначила, що до чемпіонату Європи підійшла у гарній формі.

Фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом.