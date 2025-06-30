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Баскетболіст закинув м'яч у власний кошик у вирішальний момент гри чемпіонату світу (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Баскетболіст закинув м'яч у власний кошик у вирішальний момент гри чемпіонату світу (відео)
Сейні здивував партнерів та суперників своїм вчинком

Наприкінці четвертої чверті гри камерунець Амаду Сейні забив зверху у кільце своєї команди

Дивний епізод стався у матчі групового етапу юнацького чемпіонату світу з баскетболу серед гравців віком до 19 років між збірними Камеруну та Австралії. Про це повідомляє «Главком».

Наприкінці четвертої чверті гри камерунець Амаду Сейні забив м'яч зверху у кільце своєї команди. На той момент австралійці програвали з різницею в 6 очок, а до кінця поєдинку залишалося менше 50 секунд.

Швидше за все, Сейні дезорієнтувався і чомусь вирішив, що атакує кільце австралійців.

У підсумку, баскетболісти збірної Австралії зуміли зрівняти рахунок до кінця основного часу.

У додатковий час австралійці дотиснули суперників та виграли матч проти Камеруну з рахунком 101:96 за підсумками двох овертаймів. 

Сейні закінчив гру з 15 очками, 24 підбираннями, а також з 3 блок-шотами та 3 перехопленнями.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол спорт

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