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ГУР оновило список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ГУР оновило список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
У 2022 році Таймазова взяла участь у створенні матеріалів для російських пропагандистських ресурсів

На порталі War&Sanctions зібрано інформацію про 148 спортсменів, кіберспортсменів та функціонерів з РФ, які підтримують війну

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з Міністерством молоді та спорту України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

Ці спортсмени публічно підтримують війну проти України, проводять заходи на тимчасово окупованих територіях України, закликають до підтримки та особисто відвідують російських військових в Україні, і, при цьому, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та спортивних заходах.

До оновленого переліку потрапили:

  • Федір Чудінов – російський боксер, який організовує пропагандистські заходи на окупованих територіях, зокрема спрямовані на перевиховання українських дітей.
  • Імам Ганішов – борець, майстер спорту міжнародного класу. Особисто відвідував російських військових у тимчасово окупованій Запорізькій області, знімав фото- та відеоматеріали на підтримку війни.
  • Мадіна Таймазова – російська дзюдоїстка. У 2022 році взяла участь у створенні матеріалів для російських пропагандистських ресурсів, зокрема сфотографувалася на фоні військової символіки Росії.
  • Максим Храмцов – російський тхеквондист. У соціальних мережах відкрито підтримує політику путіна та військову агресію росії проти України, використовуючи у своїх дописах літеру «Z» як символ так званої «СВО».
  • Владислав Ларін – російський тхеквондист. У листопаді 2022 року у своєму відеозверненні в мережі, Ларін закликав громадян росії до підтримки та фінансування російських військових, які беруть участь у збройній агресії проти України.
  • Тетяна Мініна – російська тхеквондистка, учасниця пропагандистських заходів.

Загалом у розділі «Чемпіони терору» зібрано інформацію про 148 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Теги: ГУР війна пропаганда спорт росія

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