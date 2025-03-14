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Третя штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Третя штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом
Третій армійський корпус буде під командуванням Андрія Білецького
фото: Третя окрема штурмова бригада

Раніше стало відомо, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру»

Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – стає Третім армійським корпусом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку бригади.

«У День українського добровольця, заснована добровольцями в 2022 Третя штурмова стає Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького», – йдеться у повідомленні. Білецький зазначив, що у планах корпусу «змінити принципи цієї війни». 

Після повномасштабного вторгнення 2022 року Білецький очолив полк ССО «Азов» Київ, згодом переформований на Третю окрему штурмову бригаду
Після повномасштабного вторгнення 2022 року Білецький очолив полк ССО «Азов» Київ, згодом переформований на Третю окрему штурмову бригаду
фото: Twitter/X Андрія Білецького

«Кити, на яких збираємось будувати корпус – бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність. Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій. Настав час розширити горизонти», – заявляють у Третьому армійському корпусі.

Раніше заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ.

Нагадаємо, Головнокомандувач України генерал Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру». Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, що це означає для України.

У звіті зазначається, що використання корпусних структур не є новим для Збройних сил України, оскільки там вже використовують корпуси з 2023 року. Україна сформувала дев'ятий та 10-й армійські корпуси та реструктурувала свій резервний корпус у 11-й армійський корпус у 2023 році, а нині Україна формує четвертий армійський корпус. 

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Теги: Україна робота ЗСУ війна військові

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