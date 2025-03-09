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Громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками: опитування

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками: опитування
фото з відкритих джерел

Більшість респондентів у Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі виступають за продовження допомоги Україні

Громадяни Великої Британії, Франції, Німеччині та Польщі взяли участь в опитуванні щодо можливого нападу Росії на європейські країни найближчими роками. Про це повідомляє «Главком» на результати опитування More in Common. 

Незалежна неурядова організація More in Common оприлюднила результати опитування. Стало відомо, що більшість респондентів у Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі вважають, що Росія може напасти на одну з країн Європи найближчими роками.

Таким чином, такої думки підтримується 60% французів, 68% британців і поляків та 53% німців.

Також вони виступають за продовження підтримки України. Дві третини громадян Великої Британії та Польщі (66%) виступають за продовження допомоги Києву, навіть якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки.

У Франції таких 57%, а в Німеччині – 54%.

Щодо можливої ​​миротворчої місії європейських країн в Україні після укладення перемир'я або мирової угоди, розділилися думки. За її проведення висловилися 57% британців, 44% французів, 41% німців та лише 27% поляків.

Опитування проводилося онлайн з 2 по 5 березня. У ньому взяли участь 1503 респонденти з Франції, 1093 – з Великої Британії, 1513 – з Німеччини та 1000 – з Польщі.

До слова, агенство Reuters провело опитування протягом 3-4 березня 2025 року серед американців, які мали відповісти на запитання: «Чи більше винна Україна у розв'язанні війни?».

Опитування показало, що 7% американців вважають Україну винною у розв'язанні війни з Росією, 70% це заперечують. Ще 23% американців не відповіли або ж не висловили остаточну позицію.

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Теги: росія Україна Польща Велика Британія Німеччина Франція соцопитування

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