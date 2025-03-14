Міжнародна федерація баскетболу продовжила до травня 2025 року відсторонення Росії

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів у травні

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях через російську агресію проти України

Виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів, повідомляється на офіційному сайті організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIBA.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні центральної ради організації у травні.

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання центральної ради FIBA, яке відбудеться у травні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Нагадаємо, капітан жіночої збірної України та іспанської Валенсії Аліна Ягупова потрапила до списку претенденток на звання найкращої гравчині сезону в жіночій Євролізі.

Сайт ФІБА оголосив п’ять номінацій за підсумками зіграної частини турніру. Крім MVP сезону, вболівальники можуть взяти участь у голосуванні за символічну збірну, найкращу гравчиню захисного плану, а також молодої баскетболістки та тренера року.

Аліна Ягупова потрапила до трьох номінацій з п’яти. Вона одна з десяти, причому єдина з «Валенсії», претенденток на звання MVP сезону. В цій номінації Аліна Ягупова двічі перемагала в 2020 та 2021 роках.

Також Ягупова потрапила до списку претенденток на потрапляння у символічну збірну сезону, а також претендує на звання найкращої гравчині захисного плану.

Переможці індивідуальних нагород будуть визначені з урахуванням голосів тренерів жіночої Євроліги, капітанів команд, ЗМІ та вболівальників.

У сезоні-2024/25 жіночої Євроліги Ягупова у середньому проводить на майданчику 29.8 хвилин на майданчику, набираючи 11.9 очка, 3.4 підбирання, 3.9 передач.

Аліна Ягупова разом з «Валенсією» зіграє у Фіналі шести Євроліги 9-13 квітня у Сарагосі. В регулярному чемпіонаті в своїй групі «Валенсія» зайняла друге місце, після чого обіграла переможця іншої групи турецький Мерсін, завдяки чому у Фіналі шести стартує одразу з півфіналу.

Голосування за найкращу триватиме до 24 березня. Проголосувати за найкращих можна на офіційному сайті ФІБА.