«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Зорею» у матчі за Лігу чемпіонів. І втратило капітана (відео)

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Герой зустрічі Карлос Де Пена Фото - FC Dynamo Nation

Гра в Запоріжжі затрималася на півгодини через зливу

Сьогодні, 13 червня, у Запоріжжі відбувся один із ключових поєдинків української Прем’єр-ліги сезону-2019/2020.

На «Славутич-Арені» в рамках 26-го туру зустрічалися головні претенденти на друге місце в Лізі чемпіонів – луганська «Зоря» і київське «Динамо». Перед цим матчем команди мали рівну кількість очок – по 49.

«Зоря» (Луганськ) – «Динамо» (Київ) – 1:3

Голи: 1:0 – Владлен Юрченко (53, з пенальті). 1:1 – Буяльський (71). 1:2 – Карлос Де Пена (76). 1:3 - Віктор Циганков (90+3)

«Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик, Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко – Іванисеня (Цвек, 79) – Владлен Юрченко (Луньов, 84), Кочергін, Хомченовський (к) – Владислав Кабаєв, Артем Громов. Тренер – Віктор Скрипник

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к) (Кадірі, 84), Володимир Шепелєв – Георгій Цитаїшвілі (Віктор Циганков, 62), Буяльський (Шапаренко, 90), Олександр Андрієвський (Карлос Де Пена, 62), – Назарій Русин (Вербіч, 62). Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Микола Балакін (Київська область) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Семен Шлончак (Черкаси)

Попередження: Богдан Михайличенко (70), Абу Ганна (90+2), Чеберко (90+2) – Кендзьора (30), Денис Попов (77)

На 80-й хвилині вилучено Цвека (груба гра)

13 червня. Запоріжжя. «Славутич-Арена». Без глядачів

Перша половина завершилася нульовою нічиєю, хоча ближчими до успіху були луганці. Проте в епізоді, коли з близької відстані головою бив Артем Громов, «Динамо» врятував воротар Георгій Бущан.

Другий тайм був затриманий на півгодини, через зливу з градом, яка розпочалася у Запоріжжі в той час, коли команди були в роздягальнях. Як наслідок, дочекавшись, поки стихія втихомириться, працівники стадіону зробили все можливе, щоб на газоні бодай не було калабань. О 18:29 рефері Микола Балакін вирішив розпочати другу половину.

На самому початку 45-хвилинки «Зоря» повела в рахунку. Артем Шабанов у власній карній зоні збив вихованця «Динамо» Олександра Тимчика і суддя вказав на позначку. Владлен Юрченко виконав пенальті бездоганно – 1:0.

Більше того, невдовзі «Динамо» врятувало лише диво, коли Юрченко уже з гри влучив ударом у напівпорожні ворота в поперечину.

Олексій Михайличенко відреагував на перебіг подій на полі потрійною заміною. Це допомогло, бо «Динамо» заволоділо перевагою і невдовзі після удару Віталія Буяльського «Зорю» врятував Заурі Махарадзе. Ще дві гарні нагоди зіпсували Беньямін Вербіч та Шабанов.

Врешті, свою перевагу кияни матеріалізували і зробили це дуже впевнено. Спершу після вертикальної передачі з власної половини Віктор Циганков скинув м’яч головою на Вербіча, а Беньямін кинув у прорив по центру Буяльського. Віталій розібрався в ситуації бездоганно – 1:1.

Другий м’яч забив Де Пена. Комфортні умови Карлосові створив, відтерши від м’яча Юрченка і зробивши скидку на хід зліва, Володимир Шепелєв. Де Пена на швидкості увійшов у карну зону і влучно пробив у дальній кут – 1:2.

Віктор Скрипник почав реагувати на зміну ігрових акцентів лише після того, як його команда пропустила вдруге. І з заміною він не вгадав. Ловре Цвек, вийшовши замість Дмитра Іванисені, провів на полі лише десять хвилин і був вилучений за грубу гру проти Сергія Сидорчука. Динамівський капітан після цього епізоду продовжити гри не зміг.

Остаточно ж зняв питання про переможця, перед самим фінальним свистком ідеально виконавши штрафний, Віктор Циганков.