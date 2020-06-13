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    «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Зорею» у матчі за Лігу чемпіонів. І втратило капітана (відео)

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    Герой зустрічі Карлос Де Пена - «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Зорею» у матчі за Лігу чемпіонів. І втратило капітана (відео)
    Герой зустрічі Карлос Де Пена
    Фото - FC Dynamo Nation

    Гра в Запоріжжі затрималася на півгодини через зливу

    Сьогодні, 13 червня, у Запоріжжі відбувся один із ключових поєдинків української Прем’єр-ліги сезону-2019/2020.

    На «Славутич-Арені» в рамках 26-го туру зустрічалися головні претенденти на друге місце в Лізі чемпіонів – луганська «Зоря» і київське «Динамо». Перед цим матчем команди мали рівну кількість очок – по 49.

    «Зоря» (Луганськ) – «Динамо» (Київ) – 1:3

    Голи: 1:0 – Владлен Юрченко (53, з пенальті). 1:1 – Буяльський (71). 1:2 – Карлос Де Пена (76). 1:3 - Віктор Циганков (90+3)

    «Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик, Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко – Іванисеня (Цвек, 79) – Владлен Юрченко (Луньов, 84), Кочергін, Хомченовський (к) – Владислав Кабаєв, Артем Громов. Тренер – Віктор Скрипник

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к) (Кадірі, 84), Володимир Шепелєв – Георгій Цитаїшвілі (Віктор Циганков, 62), Буяльський (Шапаренко, 90), Олександр Андрієвський (Карлос Де Пена, 62), – Назарій Русин (Вербіч, 62). Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Микола Балакін (Київська область) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Семен Шлончак (Черкаси)

    Попередження: Богдан Михайличенко (70), Абу Ганна (90+2), Чеберко (90+2) – Кендзьора (30), Денис Попов (77)

    На 80-й хвилині вилучено Цвека (груба гра)

    13 червня. Запоріжжя. «Славутич-Арена». Без глядачів

    Перша половина завершилася нульовою нічиєю, хоча ближчими до успіху були луганці. Проте в епізоді, коли з близької відстані головою бив Артем Громов, «Динамо» врятував воротар Георгій Бущан.

    Другий тайм був затриманий на півгодини, через зливу з градом, яка розпочалася у Запоріжжі в той час, коли команди були в роздягальнях. Як наслідок, дочекавшись, поки стихія втихомириться, працівники стадіону зробили все можливе, щоб на газоні бодай не було калабань. О 18:29 рефері Микола Балакін вирішив розпочати другу половину.

    На самому початку 45-хвилинки «Зоря» повела в рахунку. Артем Шабанов у власній карній зоні збив вихованця «Динамо» Олександра Тимчика і суддя вказав на позначку. Владлен Юрченко виконав пенальті бездоганно – 1:0.

    Більше того, невдовзі «Динамо» врятувало лише диво, коли Юрченко уже з гри влучив ударом у напівпорожні ворота в поперечину.

    Олексій Михайличенко відреагував на перебіг подій на полі потрійною заміною. Це допомогло, бо «Динамо» заволоділо перевагою і невдовзі після удару Віталія Буяльського «Зорю» врятував Заурі Махарадзе. Ще дві гарні нагоди зіпсували Беньямін Вербіч та Шабанов.    

    Врешті, свою перевагу кияни матеріалізували і зробили це дуже впевнено. Спершу після вертикальної передачі з власної половини Віктор Циганков скинув м’яч головою на Вербіча, а Беньямін кинув у прорив по центру Буяльського. Віталій розібрався в ситуації бездоганно – 1:1.

    Другий м’яч забив Де Пена. Комфортні умови Карлосові створив, відтерши від м’яча Юрченка і зробивши скидку на хід зліва, Володимир Шепелєв. Де Пена на швидкості увійшов у карну зону і влучно пробив у дальній кут – 1:2.

    Віктор Скрипник почав реагувати на зміну ігрових акцентів лише після того, як його команда пропустила вдруге. І з заміною він не вгадав. Ловре Цвек, вийшовши замість Дмитра Іванисені, провів на полі лише десять хвилин і був вилучений за грубу гру проти Сергія Сидорчука. Динамівський капітан після цього епізоду продовжити гри не зміг.

    Остаточно ж зняв питання про переможця, перед самим фінальним свистком ідеально виконавши штрафний, Віктор Циганков. 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Богдан Михайличенко Артем Громов Олександр Тимчик Дмитро Хомченовський Артем Шабанов Томаш Кендзьора Заурі Махарадзе Владислав Кабаєв Денис Попов Олександр Андрієвський Євген Чеберко Максим Луньов Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена Віктор Скрипник Владлен Юрченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Жоель Абу Ганна Олексій Михайличенко Микола Балакін Ловре Цвек
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