З вогнем. Як ультрас «Динамо» допомагали команді під стадіоном у Запоріжжі «Зорю» обігрувати (фото)



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Сектор в умовах коронавірусу виглядає ось так Фото із соцмереж

Попри неможливість відвідувати стадіон фанати киян наодинці улюбленців не залишають

Три десятки ультрас київського «Динамо» підтримали команду в, можливо, найголовнішому «посткоронавірусному» матчі сезону-2019/2020.

Сьогодні у Запоріжжі «біло-сині» в рамках 26-го туру української Прем’єр-ліги перемогли 3:1 луганську «Зорю». Ця перемога вивела киян на чисте друге місце в таблиці. Відтепер луганців, які ідуть третіми, «Динамо» випереджає на три очки.

Звісно, що в умовах карантину матч відбувався за порожніх трибун, а всі учасники на лавах запасних притримувалися соціальної дистанції. Про вболівальників наразі мова не йшла, хоча про їх повернення на трибуни президент Української асоціації футболу Андрій Павелко уже говорив.

Проте три десятки динамівських ультрас разом із друзями з Дніпра «Динамо» все ж підтримували. Нехай і біля воріт стадіону, але на стадіоні і під час телевізійної трансляції їх було чути добре. Крім того, кияни запалили трохи піротехніки. При цьому вболівальники промокли до нитки, адже у перерві матчу вперіщила злива, через яку початок другого тайму був затриманий на півгодини.

На матч прихильники «Динамо» добиралися власними автівками.

Зауважимо, що найближчої середи «Динамо» в рамках півфіналу Кубка України гратиме на Закарпатті з першоліговим «Минаєм».