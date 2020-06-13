Ексчемпіон Європи з боксу Вірчис захистився за звинувачуваного в нападі на Катерину Гандзюк (відео)



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Володимир Вірчис бідкається, що Владислава Мангера силоміць заберуть з реанімації Фото - Сільські вісті

Спортовець закликає не розкривати злочину «ціною звинувачення чесної і порядної людини, яку поважає весь регіон, вся область»

Колишній чемпіон Європи з професійного боксу в суперважкій категорії Володимир Вірчис звернувся до президента України Володимира Зеленського стосовно необґрунтованого, з його точки зору, звинувачення глави Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера в причетності до вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Вірчис стверджує, що за півтора роки розслідування вини пана Мангера не виявлено. Боксер сумнівається в тому, чи надходить президентові країни достовірна інформація «від спецслужб і прокуратури».

Спортовець стурбований, що злочин може бути розкритий «ціною звинувачення чесної і порядної людини, яку поважає весь регіон, вся область».

За словами Вірчиса, зараз Мангер знаходиться в реанімаційному відділенні, «з якого його хочуть силоміць взяти під варту працівники силових структур».

Володимир Вірчис нагадав, що Владислав Мангер є віце-президентом Федерації боксу України і проводить турнір пам’яті свого батька Миколи, а також фінансує херсонський хокейний клуб «Дніпро».

Нагадаємо, що вчора, 12 червня, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, який підозрюється у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, вручено клопотання про зміну запобіжного заходу.