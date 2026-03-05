Головна Спорт Новини
Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу
Україна перемогла Литву 30:29
фото: Федерація гандболу України

Україна провела третій матч у відборі на Євро-2026 з гандболу

Жіноча збірна України з гандболу зіграла перший матч кваліфікації на чемпіонат Європи у 2026 році. Про це повідомляє Главком з посиланням на «Суспільне Спорт».

Синьо-жовті обіграли збірну Литви – 30:29. 

Україна провела третій матч у відборі на Євро-2026 з гандболу. У двох попередніх поєдинках українки поступилися Швеції (25:33) та Сербії (23:34).

У першому березневому поєдинку синьо-жовті змагалися проти Литви в номінально домашньому матчі, який пройшов у Словаччині. 

У першому таймі матчу проти Литви Україна мала перевагу у два очки, однак не реалізувала її та завершили з рахунком 15:16.

У другому таймі Литва додала ще два очки переваги, однак українки змогли зрівняти рахунок та до кінця партії вийти вперед на чотири очки. До цього, зокрема, доклалася воротарка Марія Гладун, яка виконала 10 сейвів (35% відбитих кидків). Зрештою, «синьо-жовті» перемогли з рахунком 30:29.

Найрезультативнішими гандболістками у складі збірної України стали Анастасія Оржаховська та Любов Росоха – по 6 голів.

Кваліфікація на жіноче Євро-2026 з гандболу

Україна – Литва 30:29

Другий березневий матч України проти Литви у відборі на жіночий чемпіонат Європи-2026 з гандболу відбудеться в неділю, 8 березня 2026 року, початок – о 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: гандбол спорт

