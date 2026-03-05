Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу

Україна провела третій матч у відборі на Євро-2026 з гандболу

Жіноча збірна України з гандболу зіграла перший матч кваліфікації на чемпіонат Європи у 2026 році. Про це повідомляє Главком з посиланням на «Суспільне Спорт».

Синьо-жовті обіграли збірну Литви – 30:29.

Україна провела третій матч у відборі на Євро-2026 з гандболу. У двох попередніх поєдинках українки поступилися Швеції (25:33) та Сербії (23:34).

У першому березневому поєдинку синьо-жовті змагалися проти Литви в номінально домашньому матчі, який пройшов у Словаччині.

У першому таймі матчу проти Литви Україна мала перевагу у два очки, однак не реалізувала її та завершили з рахунком 15:16.

У другому таймі Литва додала ще два очки переваги, однак українки змогли зрівняти рахунок та до кінця партії вийти вперед на чотири очки. До цього, зокрема, доклалася воротарка Марія Гладун, яка виконала 10 сейвів (35% відбитих кидків). Зрештою, «синьо-жовті» перемогли з рахунком 30:29.

Найрезультативнішими гандболістками у складі збірної України стали Анастасія Оржаховська та Любов Росоха – по 6 голів.

Кваліфікація на жіноче Євро-2026 з гандболу

Україна – Литва 30:29

Другий березневий матч України проти Литви у відборі на жіночий чемпіонат Європи-2026 з гандболу відбудеться в неділю, 8 березня 2026 року, початок – о 15:10 за київським часом.

