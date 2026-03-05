Визначився третій півфіналіст Кубка України з футболу

«Металіст 1925» розгромив «Локомотив» в 1/4 фіналу

У четвер, 5 березня 2026 року, відбулася гра 1/4 фіналу Кубку України з футболу між «Металістом 1925» та «Локомотивом». Про це інформує «Главком».

Поєдинок відбувся у Житомирі на стадіоні «Центральний». Впевнену перемогу здобув харківський «Металіст 1925» – 3:0.

Кубок України, 1/4 фіналу

«Металіст 1925» – «Локомотив» 3:0

Гол: Забергджа (15), Ітодо (68), Рашиця 90+2.

Останній чвертьфінальний поєдинок турніру запланований на 17 березня 2026 року.

Нагадаємо, «Динамо» здолало петровський «Інгулець» в чвертьфіналі Кубка України.

Голами в складі «біло-синіх» відзначилися Герреро та Піхальонок. Кияни стали першим півфіналістом національного турніру.

Другим півфіналістом стала чернівецька «Буковина», яка переграла черкаський ЛНЗ.

У цьому поєдинку забити жодній команді не судилося. Справа перейшла до серії одинадцятиметрових.

ЛНЗ мав козир – знаного фахівця з парируваних пенальті Паламарчука. Голкіпер черкащан зачепив м'яч після другого, третього та четвертого ударів, а зумів узяти останній удар – від Войтіховського. Так воротар виправив помилку Ассінора, який з «позначки» пробив над воротами.

Із рахунком 4:4 команди перейшли до фази «до першого промаху». І його припустилися господарі. Це Горін не зміг переграти Пенькова та завершив кубковий похід «насінників».