Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився третій півфіналіст Кубка України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився третій півфіналіст Кубка України з футболу
«Металіст 1925» став півфіналістом Кубка України
фото: «Металіст 1925»

«Металіст 1925» розгромив «Локомотив» в 1/4 фіналу

У четвер, 5 березня 2026 року, відбулася гра 1/4 фіналу Кубку України з футболу між «Металістом 1925» та «Локомотивом». Про це інформує «Главком».

Поєдинок відбувся у Житомирі на стадіоні «Центральний». Впевнену перемогу здобув харківський «Металіст 1925» – 3:0.

Кубок України, 1/4 фіналу

«Металіст 1925» – «Локомотив» 3:0

  • Гол: Забергджа (15), Ітодо (68), Рашиця 90+2.

Останній чвертьфінальний поєдинок турніру запланований на 17 березня 2026 року.

Нагадаємо, «Динамо» здолало петровський «Інгулець» в чвертьфіналі Кубка України.

Голами в складі «біло-синіх» відзначилися Герреро та Піхальонок. Кияни стали першим півфіналістом національного турніру.

Другим півфіналістом стала чернівецька «Буковина», яка переграла черкаський ЛНЗ.

У цьому поєдинку забити жодній команді не судилося. Справа перейшла до серії одинадцятиметрових.

ЛНЗ мав козир – знаного фахівця з парируваних пенальті Паламарчука. Голкіпер черкащан зачепив м'яч після другого, третього та четвертого ударів, а зумів узяти останній удар – від Войтіховського. Так воротар виправив помилку Ассінора, який з «позначки» пробив над воротами.

Із рахунком 4:4 команди перейшли до фази «до першого промаху». І його припустилися господарі. Це Горін не зміг переграти Пенькова та завершив кубковий похід «насінників».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Довбик не допоможе «Ромі» в плейоф Ліги Європи-2025/26
Стало відомо, чи залишився Довбик у заявці «Роми» на Лігу Європи
6 лютого, 13:35
Деле Аллі знайшов розраду в гральному закладі
Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
11 лютого, 16:03
Михайло Мудрик став трансферним провалом «Челсі»
Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії
12 лютого, 16:01
Стадіон у Ковалівці прихистить «Кривбас»
Претендент на медалі УПЛ змінив стадіон: відома причина
24 лютого, 17:09
Агапов належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу»
П'яний російський футболіст проник до музичної школи, а потім опинився у витверезнику
26 лютого, 12:59
З 2022 року російські клуби та збірні відсторонені від турнірів ФІФА та УЄФА через агресію РФ проти України
Збірна Росії з футболу зіграє з командою, яка не входить до топ-130 рейтингу ФІФА
27 лютого, 10:51
Гаррі Кейн матиме нагоду затриматися в складі «Баварії»
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
2 березня, 14:48
Емре Джан потрапив у темну смугу кар'єри
Капітан гранда чемпіонату Німеччини зазнав важкої травми
2 березня, 15:59
Майкл Каррік повів МЮ до місця в Лізі чемпіонів
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
2 березня, 18:39

Новини

Визначився третій півфіналіст Кубка України з футболу
Визначився третій півфіналіст Кубка України з футболу
Україна піднялася в рейтингу ФІБА
Україна піднялася в рейтингу ФІБА
ФІФА довічно заборонила російському бізнесмену займатися футболом
ФІФА довічно заборонила російському бізнесмену займатися футболом
Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м
Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м
УАФ оголосила рішення щодо скасованого матчу «Олександрія» – «Оболонь»
УАФ оголосила рішення щодо скасованого матчу «Олександрія» – «Оболонь»
Бразильський легіонер залишив «Карпати»
Бразильський легіонер залишив «Карпати»

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua