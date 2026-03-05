Головна Спорт Новини
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
фото: Reuters

Новий сезон Формули-1 стартує в Австралії

Організатори Формула-1 не переноситимуть етапи з Бахрейну та Саудівської Аравії, у разі продовження конфлікту на Близькому Сході їх буде скасовано. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст BBC Ендрю Бенсон.

Зазначається, що рішення організаторів Формули-1 буде зумовлене завантаженістю календаря чемпіонату світу. Етап у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року, гран-прі Саудівської Аравії планується провести з 17 по 19 квітня 2026 року.

Новий сезон Формули-1 стартує в Австралії (6-8 березня 2026 року).

Нагадаємо, військове керівництво Сполучених Штатів розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.

Для підтримки операцій американські військові вже звернулися до Пентагону із проханням направити додаткових офіцерів військової розвідки.

Їх планують залучити для підтримки військових операцій проти Ірану щонайменше на 100 днів, але, за оцінками військових, кампанія може затягнутися до вересня.

Як повідомлялося, в оточенні президента Сполучених Штатів Америки зростає занепокоєння через відсутність чіткої стратегії виходу з конфлікту з Іраном.

Радники наполягають на якнайшвидшому оголошенні «великої перемоги» та згортанні операції.

