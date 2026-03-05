Через діяльність Садигова російський футбольний клуб «Хімки» втратив професійний статус

Російські ресурси інформують, що ФІФА ухвалила рішення про довічне усунення бізнесмена з РФ Туфана Садигова від будь-якої футбольної діяльності. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що ФІФА погодила рішення щодо Садигова після запиту Російського футбольного союзу (РФС).

Бізнесмену заборонили обіймати будь-які посади у футбольних структурах або інвестувати у професійні клуби у всіх асоціаціях, які працюють під егідою ФІФА. Через дії підприємця російський футбольний клуб «Хімки» втратив професійний статус.

Минулого сезону «Хімки» зайняли в Чемпіонаті Росії з футболу 12-ту позицію, але не змогли подати заявку на участь у наступному сезоні через недотримання фінансових вимог, необхідних для отримання ліцензії на участь у чемпіонаті.

На момент банкрутства клубу сумарний борг перед гравцями та персоналом досяг 700 млн. рублів (близько $9 млн).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.