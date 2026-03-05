ФІФА дозволила показувати рекламу під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу

Пауза для водопою матиме місце під час Чемпіонату світу незалежно від погодних умов

ФІФА дозволить трансляторам перемикатися на рекламу під час пауз на водопій, які відбуватимуться у кожному таймі матчів чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Перемикання на рекламу під час трансляцій вже існує у США під час перерви чи тайм-ауту у баскетболі чи американському футболі.

У грудні 2025 року було оголошено про запровадження трихвилинної перерви у середині кожного 45-хвилинного тайму на світовій першості.

Наголошувалося, що цей захід запроваджується через турботу про здоров'я гравців. Пауза матиме місце незалежно від погодних умов.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)