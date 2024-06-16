Євро-2024. Італія пропустила на 23 секунді, але здолала опір Албанії

Скуадра Адзурра пропустила найшвидший гол в історії Чемпіонатів Європи

Збірна Італії перемогла Албанію із рахунком 2:1 у матчі першого туру групи B на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Футбольна збірна Італії (група B), яка є чинним Чемпіоном Європи, не без проблем здолала Албанію, хоча почалася гра з несподіванки. Головні події матчу відбулися у першій половині. Вже на першій хвилині албанці скористалися помилкою італійців під час їхнього вкидання аута біля італійського штрафного майданчика. Недім Байрамі, який грає у Серії А за Сассуоло, перехопив м’яч і сильним ударом під ближню до Доннарумми дев’ятку вивів свою команду вперед. Цей м’яч став найшвидшим в історії Чемпіонатів Європи.

На цьому небезпечні вилазки албанців до чужих воріт завершилися. Алессандро Бастіоні і Ніколо Барелла на 11 і 16 хвилинах організували комфортну перевагу для чинних чемпіонів Європи, які контролювали гру надалі як у першому таймі, так і в другому. Хіба що Рей Манай після довгої передачі в штрафний майданчик італійців міг з гострого кута переправити м’яч у ворота Доннарумми, але воротар італійців заграв надійно.

Нагадаємо, раніше у групі B відбувся матч між Іспанією і Хорватією. Іспанці без проблем розібралися з опонентами 3:0. У наступному турі 19 червня в групі B зіграють Хорватія – Албанія (16:00), а 20 червня – Італія – Іспанія (22:00). Слід зазначити, що раніше у першому турі відбулися 15 червня також матч у групі A Швейцарія – Угорщина – 3:1. У цій групі упевнено поки лідирує збірна Німеччини.

Євро-2024 проходить з 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі приймають 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Україна грає у групі E. Її суперниками по груповому турніру є Румунія, Словаччина та Бельгія. Перший матч на турнірі збірна України зіграє у понеділок, 17 червня о 16:00. Суперник – збірна Румунії.