Усик вийшов на ринг в образі українського гетьмана (фото)

Бій між Усиком та Ф'юрі відбувається у столиці Саудівської Аравії Ер Ріяді

Усик був одягнутий у каптан зеленого кольору

18 травня в Саудівській Аравії стартував грандіозний вечір боксу. Наразі розпочався бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Український боксер вийшов на ринг в образі козацького гетьмана.

Усик був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

Наразі триває шостий раунд поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що напередодні поєдинку відбулася пресконференція, на якій український боксер з’явився у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом.

На фінальну «битву поглядів» Олександр Усик прийшов у білосніжному костюмі з чорною вертикальною вишивкою з кримськотатарським орнаментом. Боксер обрав для себе вбрання від українського бренду.