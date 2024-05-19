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Усик вийшов на ринг в образі українського гетьмана (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Усик вийшов на ринг в образі українського гетьмана (фото)
Бій між Усиком та Ф'юрі відбувається у столиці Саудівської Аравії Ер Ріяді
фото: соцмережі

Усик був одягнутий у каптан зеленого кольору

18 травня в Саудівській Аравії стартував грандіозний вечір боксу. Наразі розпочався бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Український боксер вийшов на ринг в образі козацького гетьмана.

Усик вийшов на ринг в образі українського гетьмана (фото) фото 1

Усик був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

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Усик вийшов на ринг в образі українського гетьмана (фото) фото 3

Наразі триває шостий раунд поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що напередодні поєдинку відбулася пресконференція, на якій український боксер з’явився у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом. 

На фінальну «битву поглядів» Олександр Усик прийшов у білосніжному костюмі з чорною вертикальною вишивкою з кримськотатарським орнаментом. Боксер обрав для себе вбрання від українського бренду.  

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Теги: спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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