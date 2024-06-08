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Збірна України з футболу поступилася Польщі в товариському матчі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Збірна України з футболу поступилася Польщі в товариському матчі
Українці забили гол наприкінці першого тайму, ударом відзначився Артем Довбик
фото: УАФ

У другому таймі моментів стало більше, особливо в України, та попри це рахунок залишився незмінним

Збірна України з футболу поступилася Польщі в другому товариському матчі перед Євро-2024. Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Початок матчу вийшов невдалим для українців. Польська команда відзначилася вперше на 11 хвилині після кутового, а вже на 16 – подвоїла свою перевагу. Після пів години гри різниця в рахунку сягнула розгромної.

Українці ж відповіли лише наприкінці першого тайму, ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Артем Довбик.

По перерві тренерський штаб збірної України провів першу заміну: Миколенка в обороні замінив Олександр Зінченко. Після години ігрового часу напад гостей підсилили Михайло Мудрик та Віктор Циганков; вперше за понад півтора року за збірну вийшов захисник Богдан Михайліченко.

У другому таймі моментів стало більше, особливо в України, та попри це рахунок залишився незмінним.

Порівняно із першим товариським матчем з Німеччиною (0:0), тренерський штаб Сергія Реброва змінив стартовий склад «синьо-жовтих». Зокрема, місце у воротах посів Георгій Бущан, до основи після травми повернувся Віталій Миколенко, а на вістрі нападу з перших хвилин вийшов Артем Довбик.

Останній товариський матч перед стартом Євро українці проведуть у вівторок, 11 червня, коли зустрінуться зі збірною Молдови.

12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – міста Вісбаден. У групі на Євро нашими суперниками будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.

Нагадаємо, Збірна України зіграла внічию з Німеччиною в першому товариському матчі перед Євро-2024 з футболу. Поєдинок у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Михайло Мудрик Артем Довбик Віталій Миколенко Георгій Бущан Віктор Циганков Олександр Зінченко Збірна України

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