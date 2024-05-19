Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона

Українець Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні

Сьогодні, 19 травня (за київським часом), відбувся двобій супертяжів Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Усик проти Ф'юрі. Бій століття

Професійний боксерський поєдинок між чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександром Усиком відбувся 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Перед боєм українець і британець контролювали всі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC, тож на кону був титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Боксери провели усі 12 раундів. У дев'ятому раунді українець відправив британця у нокдаун.

За рішеннями суддів Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.

Бій між Усиком та Ф'юрі відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер Ріяді фото: reuters

Хоча судді мали протилежні точки зору щодо переможця протистояння. Усику віддали перевагу двоє суддів з трьох – 115:112, 114:113, а один із суддів присудив перемогу Ф'юрі з мінімальною перевагою у рахунку – 114:113.

До слова, Олександр Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

Після поєдинку Усик звернувся до свого померлого тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили». До того ж боксер закінчив свою промову словами «Слава Україні».

фото: reuters

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. Перемога Ф'юрі – 1.83, нічия – 13.0, перемога Усика – 2.10. Дострокова перемога Ф'юрі, – 3.95, перемога Тайсона за очками – 3.05, дострокова перемога Усика – 5.5, перемога Олександра за очками – 3.05.

Скільки заробили Усик і Ф'юрі за бій 18 травня 2024

Точні цифри щодо заробітку Усика та Ф'юрі за бій 18 травня офіційно не розголошуються. Однак подейкують, що за участь у матчі «Циганський король» отримав приголомшливі 69 мільйонів доларів. З іншого боку, заробіток Усика склав солідні 34 мільйони доларів, що становить половину заявленої виплати Ф'юрі.

Британські ЗМІ передбачали, що призові будуть розподілені у співвідношенні 70/30, причому більшість отримає Ф'юрі. Промоутер британського боксера Френк Уоррен припустив, що його заробіток потенційно може перевищити 100 мільйонів доларів.

фото: reuters

З іншого боку, український чемпіон погодився на менші винагороди, зокрема заручившись зобов'язанням Ф'юрі внести 1 мільйон фунтів стерлінгів до благодійного фонду в Україні.

фото: reuters

Бій-реванш Усик – Ф'юрі. Коли відбудеться?

За планами поєдинок має відбутися у жовтні 2024 року. Але це не буде бій за захист титулу абсолютного чемпіона.

Український боксер втратить титул вже влітку. Таке рішення Міжнародна федерації боксу (IBF) прийняла через те, що Олександр Усик протермінував обов'язковий захист чемпіонського поясу.

Хто буде наступним візаві Усика

Починаючи з серпня 2023 року, Філіп Хрговіч був визначений обов'язковим претендентом на поєдинок проти Олександра Усика.

1 червня у хорвата запланований поєдинок проти британця Даніеля Дюбуа. Переможець цього матчу буде офіційно визнаний як чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі. З Усиком буде мати можливість зустрітися переможець цього двобою.

З невеликим відставанням йдуть два інших претенденти у важкій вазі, Мануель Чарр і Джозеф Паркер. Зараз Чарр має титул регулярного чемпіона, визнаний Всесвітньою боксерською асоціацією (WBA), а Паркер має титул тимчасового чемпіона, присуджений Всесвітньою боксерською організацією (WBO).

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Нагадаємо, що напередодні поєдинку відбулася пресконференція, на якій український боксер з’явився у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом.

До слова американський репер Дрейк зробив ставку $565 тисяч на бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.