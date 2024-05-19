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Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
Після бою з Ф'юрі Усику провели планову перевірку щелепи
скірншот пресконференції після бою Усик–Ф'юрі

Стало відомо, чому Усик потрапив до лікарні

Інформація про можливий перелом щелепи у нового абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не відповідає дійсності. Про це повідомив промоутер боксера Олександр Красюк.

Як відомо, після тріумфальної перемоги над Ф’юрі Усик потрапив до лікарні. У ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що українець, можливо, зламав щелепу під час поєдинку. Однак Красюк запевнив, що це неправда.

«Треба було провести перевірку щелепи. Нічого прямо такого, але процедуру потрібно було виконати. Проте про перелом щелепи не йдеться. Нічого нового, це старе, в Усика це вже довгий час», – зауважив промоутер.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. 

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

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Теги: спорт бокс Олександр Усик

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