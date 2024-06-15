На грі Німеччина – Шотландія були вивішені прапори Росії

Організатори Євро поки що не коментували появу прапорів РФ на матчі турніру

На одному з прапорів країни-агресора можна прочитати напис «Белгород»

На матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії. Про це інформує ресурс Zorya Londonsk.

На одному з прапорів можна прочитати напис «Белгород».

Наразі відсутні коментарі від оргкомітету турніру щодо цієї ситуації.

Варто зазначити, що організатори головної фан-зони чемпіонату Європи з футболу 2024 року в Берліні наклали заборону на російські, ізраїльські та палестинські прапори.

Нагадаємо, що у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.