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Італія передасть Україні ще одну систему ППО Samp/T

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Італія передасть Україні ще одну систему ППО Samp/T
Наразі невідомо коли система Samp/T буде відправлена в Україну
фото: Міноборони Франції

В Україні вже розгорнута одна система ППО Samp/T, отримана в 2023 році

Італія відправить Україні другу франко-італійської систему протиповітряної оборони Samp/T. Про це заявив очільник МЗС Італії Антоніо Таяні, пише Reuters.

«Відомо, що ми надішлемо Samp/T, який є інструментом протиповітряної оборони, тобто захисту, про який нас просила сама Україна», – заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні державному мовнику Rai.

Раніше про відправку системи ППО повідомило джерело Reuters. Йшлося про те, що Італія планує передати Україні систему Samp/T, яка нині дислокується в Кувейті. Джерело видання не уточнило часових рамок поставки.

Samp/T – протиракетна система оборони, призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів, як-от аеропортів і морських портів, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

Ця система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Також цей ЗРК здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Італія планує оголосити про девʼятий пакет військової допомоги для України до саміту «Великої сімки», який почнеться 13 червня.

Пакет міститиме зенітний ракетний комплекс Samp/T. Нині Риму доступна лише одна установка, яку раніше позичили Словаччині, саме її мають отримати Сили оборони.

Зазначимо, що в Україні вже розгорнута одна система ППО Samp/T, отримана в 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно – і це також єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.

До слова, Франція готує для України нову військову допомогу. Йдеться про ракети до системи протиповітряної оборони Samp/T. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Reuters.

Теги: Франція Італія Україна системи ППО зброя

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