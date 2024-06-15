Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Євро-2024: збірна Іспанії розгромила Хорватію

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Євро-2024: збірна Іспанії розгромила Хорватію
Іспанія перемогла із рахунком 3:0
фото: SEFutbol

Іспанія спробує здобути континентальну першість на Євро-2024

Збірна Іспанії перемогла Хорватію із рахунком 3:0 у матчі першого туру групи B на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Про це повідомляє Суспільне.

Іспанія та Хорватія зіграли центральний матч другого ігрового дня на Євро-2024 з футболу.

Видання пише, що на цьогорічному Євро-2024 Іспанія спробує здобути континентальну першість вперше за 12 років. Натомість хорвати досі не перемагали у чемпіонаті та лише двічі в історії виходили у чвертьфінали: у 1996 та 2008 роках.

Нагадаємо, що на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії. На одному з прапорів можна прочитати напис «Белгород». 

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Теги: Іспанія Хорватія спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прапор Росії потрапив під заборону на Євро-2024
У фан-зонах Євро-2024 заборонять прапори Росії, Ізраїлю та Палестини
12 червня, 15:58
Збірна України зустрілася з національною командою Молдови в заключному контрольному матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024
Дитячий хор потужно виконав гімн України в Кишиневі перед футбольним матчем
11 червня, 20:35
Українці забили гол наприкінці першого тайму, ударом відзначився Артем Довбик
Збірна України з футболу поступилася Польщі в товариському матчі
8 червня, 00:47
Раніше Дикий обіймав посаду виконавчого директора УПЛ
Євген Дикий став новим президентом Української Прем'єр-Ліги
7 червня, 13:44
Таймазова полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z
Центр протидії дезінформації розповів про спортсменів з РФ, які підтримують війну
6 червня, 12:45
Збірна України продовжує готуватися до Євро-2024
Стала відома заявка збірної України з футболу на товариську гру з Німеччиною
3 червня, 10:36
Частина спортсменів приєднається до команди у Львові та Жешуві, легіонери прибудуть у німецький Херцогенаурах
Частина гравців збірної України вирушила на Євро-2024 до Німеччини
30 травня, 01:51
Найбільше відмов росіяни отримали від Мальти
Стало відомо, які європейські країни видали найбільше віз росіянам
29 травня, 06:36
Для України Олімпіада – це в першу чергу великий екран до світу
Чи бойкотуватиме Україна Олімпіаду? Оголошено офіційне рішення
20 травня, 21:01

Новини

Євро-2024: збірна Іспанії розгромила Хорватію
Євро-2024: збірна Іспанії розгромила Хорватію
На літню Олімпіаду в Парижі допущено 25 «нейтральних» спортсменів з Росії та Білорусі
На літню Олімпіаду в Парижі допущено 25 «нейтральних» спортсменів з Росії та Білорусі
Французький клуб підписав контракт із російським воротарем
Французький клуб підписав контракт із російським воротарем
На грі Німеччина – Шотландія були вивішені прапори Росії
На грі Німеччина – Шотландія були вивішені прапори Росії
Євро-2024. Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1
Євро-2024. Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1
Німеччина чи Шотландія? Букмекери оцінили шанси учасників матчу відкриття Євро-2024
Німеччина чи Шотландія? Букмекери оцінили шанси учасників матчу відкриття Євро-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Стало відомо, хто допустив російських пропагандистів на Саміт миру
27K
Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення
22K
Путін виставив ультиматум не Україні, а Росії
21K
Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ
8439
Хто продавав ротації? У скандальній справі з’явилась згадка про генерала Залужного
5331
Скоротити повноваження ТЦК? Міноборони прокоментувало ініціативу

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
Сьогодні, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua