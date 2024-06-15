Євро-2024: збірна Іспанії розгромила Хорватію

Іспанія спробує здобути континентальну першість на Євро-2024

Збірна Іспанії перемогла Хорватію із рахунком 3:0 у матчі першого туру групи B на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Про це повідомляє Суспільне.

Іспанія та Хорватія зіграли центральний матч другого ігрового дня на Євро-2024 з футболу.

Видання пише, що на цьогорічному Євро-2024 Іспанія спробує здобути континентальну першість вперше за 12 років. Натомість хорвати досі не перемагали у чемпіонаті та лише двічі в історії виходили у чвертьфінали: у 1996 та 2008 роках.

Нагадаємо, що на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії. На одному з прапорів можна прочитати напис «Белгород».

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.