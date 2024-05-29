Стало відомо, які європейські країни видали найбільше віз росіянам

Порівняно з 2019 роком частка відмов за заявками росіян зросла більш як в 13 разів

Італія, Іспанія та Франція видали найбільше шенгенських віз росіянам у 2023 році. Про це свідчать дані, опубліковані Єврокомісією.

Як стало відомо, торік Росія увійшла до першої п'ятірки країн за кількістю заяв на отримання шенгенських віз, разом із Китаєм, Туреччиною, Індією та Марокко. Загалом було подано 520 тис. заяв на візу від громадян РФ, з яких відмови були тільки в 10,6% випадків.

У Єврокомісії наголосили, що порівняно з 2019 роком частка відмов за заявками росіян зросла більш як в 13 разів. Найбільше відмов росіяни отримали від Мальти (34,8%), Естонії (31,7%), Швеції (29,6%), Австрії (26,4%) і Німеччини (20,5%).

За кількістю виданих віз лідирують Італія (134 тис. і 9,2 тис. відмов), Франція (99,5 тис. віз і 9,5 тис. відмов) та Іспанія (96,8 тисяч виданих віз).

Нагадаємо, уряд Норвегії оголосив, що з 29 травня громадянам Росії, які приїжджають до країни з туристичною та «іншою метою не першочергової необхідності», буде відмовлено у в'їзді. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті уряду вранці 23 травня. Згодом Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії.

До слова, США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запроваджують нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами. США вважають, що закон про іноземних агентів перешкоджає незалежним ЗМІ, які працюють над тим, щоб забезпечити грузинам доступ до високоякісної інформації.