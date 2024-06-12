Європейська шлюбна статистика. На якому місці українки (інфографіка)

Соціологи з'ясували, в якому віці виходять заміж у різних країнах Європи

Статистика до повномасштабного вторгнення свідчила про те, що з 1975 року популяція європейських країн зросла на 60 млн. Також було відзначено диспропорцію в кількості мешканців окремих країн.

У чотирьох найбільш густонаселених державах (Німеччина – 82,8 млн мешканців, Франція – 67 млн, Велика Британія – 65,8 млн, Італія – 60,5 млн) сукупно мешкають 54% всього населення ЄС (276,2 млн осіб).

Натомість у трьох найменш населених державах (Люксембург, Кіпр і Мальта) живе заледве 1,8 млн мешканців, тобто 0,3% загального числа мешканців ЄС. Як відомо, з 2022 року кількість мешканців європейського континенту поповнилася понад 6,5 мільйонами українців, які вимушено залишили свою країну через війну.

Оприлюднено статистику, яка досліджує, в якій країні жінки найраніше виходять заміж. Виявилося, що саме в Україні – 24,9 року. Найраніше, окрім українок, беруть шлюб громадянки Білорусі – в 25,1 року та Туреччини – в 25,2 року. Найпізніше беруть шлюб шведки – в 34,8 року, а також іспанки – в 34,7 та норвежки – 34,1 року.

До слова, повнолітні українці можуть взяти участь у бета-тесті шлюбу по відеозв'язку у «Дії». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Як розповів міністр, система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку, але не раніше ніж за п'ять днів до дати. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з'явиться у «Дії», а фізичний документ пара зможе замовити доставкою «Укрпошти».