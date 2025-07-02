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Найкрасивіша футболістка світу у бікіні вразила фанатів навичками володіння м'ячем

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Найкрасивіша футболістка світу у бікіні вразила фанатів навичками володіння м'ячем
Алішу багато експертів та вболівальників вважають найкрасивішою футболісткою світу

Аліша Леманн порадувала вболівальників новим відео

26-річна гравчиня туринського «Ювентуса» та збірної Швейцарії з футболу Аліша Леманн вразила фанатів навичками володіння м'ячем у бікіні. Про це повідомляє «Главком».

Аліша, яку багато експертів та вболівальників вважають найкрасивішою футболісткою світу, опублікувала відео, присвячене італійському бренду білизни Tezenis. На ньому, зокрема, Леманн вправно жонглювала м'ячем.

«Та сама енергія. Інша форма», – прокоментувала швейцарка відео.

Нагадаємо, визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу.

1/4 фіналу клубного чемпіонату світу

  • «Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • «Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)
  • «ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)
  • «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».

Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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