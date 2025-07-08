УПЛ затвердила дати й час початку матчів першого туру чемпіонату України
Чемпіонат України з футболу стартує 1 серпня
УПЛ затвердила точні дати й час початку поєдинків першого туру чемпіонату України з футболу. Про це повідомляє «Главком».
1 тур
1 серпня
«Колос» – «Кривбас» (15:30)
«Рух» – «Полтава» (18:00)
2 серпня
«Верес» – «Динамо» (15:30)
«Зоря» – ЛНЗ (18:00)
3 серпня
«Кудрівка» – «Олександрія» (13:00)
«Епіцентр» – «Шахтар» (15:30)
«Карпати» – «Полісся» (18:00)
4 серпня
«Металіст 1925» – «Оболонь» (18:00)
2025 року заплановано 16 турів (базова дата 16-го – 13 грудня).
Календарна частина 2026 року розпочнеться 17-м туром (базова дата – 21 лютого). Заключний, 30-й тур має відбутися 29 травня 2026 року.
Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.
У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».
Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу
Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»
Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»
Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.