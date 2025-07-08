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УПЛ затвердила дати й час початку матчів першого туру чемпіонату України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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УПЛ затвердила дати й час початку матчів першого туру чемпіонату України
2025 року заплановано зіграти 16 турів
фото: УПЛ

Чемпіонат України з футболу стартує 1 серпня

УПЛ затвердила точні дати й час початку поєдинків першого туру чемпіонату України з футболу. Про це повідомляє «Главком».

1 тур

1 серпня

«Колос» – «Кривбас» (15:30)

«Рух» – «Полтава» (18:00)

2 серпня

«Верес» – «Динамо» (15:30)

«Зоря» – ЛНЗ (18:00)

3 серпня

«Кудрівка» – «Олександрія» (13:00)

«Епіцентр» – «Шахтар» (15:30)

«Карпати» – «Полісся» (18:00)

4 серпня

«Металіст 1925» – «Оболонь» (18:00)

2025 року заплановано 16 турів (базова дата 16-го – 13 грудня).

Календарна частина 2026 року розпочнеться 17-м туром (базова дата – 21 лютого). Заключний, 30-й тур має відбутися 29 травня 2026 року.

Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.

У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».

Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»
Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: чемпіонат України НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ

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