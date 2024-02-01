Ярослава Магучіх з новим рекордом сезону виграла перший турнір 2024 року

Особистим рекордом Магучіх від лютого 2021 року залишаються 2.06 метра у Словаччині

Суперниці української легкоатлетки на цьому турнірі і близько не змогли наблизитися до її результату

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх провела свій перший старт 2024 року. У середу, 31 січня, українка взяла участь у «бронзових» змаганнях World Athletics Indoor Tour у німецькому Коттбусі.

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Протягом сезону-2023 Магучіх здобула 14 міжнародних перемог, зокрема вперше в кар'єрі виборола «золото» світової першості та чемпіонату Європи в приміщенні, а також захистила звання чемпіонки Діамантової ліги з легкої атлетики.

У Коттбусі спортсменка також розпочинала міжнародний сезон-2023. У січні минулого року Ярослава посіла на турнірі перше місце з результатом 1.98 метра.

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Магучіх показала кращий результат в секторі стрибків у висоту і більш того, результат Ярослави в 2,04 метра став рекордом турніру і рекордом сезону в світі.

Суперниці української легкоатлетки на цьому турнірі і близько не змогли наблизитися до її результату. Найкраща спроба представниці Німеччини Імке Оннен, яка отримала срібло, була 1,94 метра, а Айріне Пальшіте з Литви і Сафіна Садуллаєва з Узбекистану стрибнули на 1,86 м.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у Будапешті. Спортсменка виборола «золото» з результатом 2.01 м. Про це свідчать результати змагань.

Також найкращою спортсменкою України у 2023 році за версією Національного олімпійського комітету визнано стрибунку у висоту Ярославу Магучіх.

Стало відомо, що після Аustralian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA.