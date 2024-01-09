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Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти та золота до України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти та золота до України
Найістотніше останніми місяцями зросло ввезення доларів
фото з відкритих джерел

Обсяги ввезення готівкової валюти до України зросли майже втричі лише за місяць 

Національний банк України фіксує ввезення золота до нашої країни в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти. Про це йдеться у статистиці НБУ.

Так, обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року зріс відповідно до еквівалента $1,56 млрд і майже $1,34 млрд. Для порівняння, у вересні було ввезено $577,7 млн, у серпні – $435,2 млн. Левову частку ввезеної валюти займають долари США і євро, на які в листопаді припало відповідно 78,7% і 20,5% всієї ввезеної готівкової валюти.

Ввезення доларів останніми місяцями зросло набагато істотніше – з $282,7-296,7 млн у серпні-вересні до $778,6-813,8 млн у жовтні-листопаді. Тоді як євро – відповідно зі €143,7-172,3 млн до €268,8-211,6 млн.

Також зафіксовано відносно незначний ввіз фунтов стерлінгів (на еквівалент – трохи більше ніж $1 млн) і польських злотих (еквівалент – до $1 млн). Крім цього, Нацбанк останніми місяцями фіксує завезення золота на суму близько $7-8 млн.

Нагадаємо, найбільшими донорами міжнародної допомоги для України стали Євросоюз та Європейський інвестиційний банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Світовий банк ($2,0 млрд). 84% усіх отриманих Україною грантів надали США.

Як раніше повідомлялося, за 2023 рік Україна отримала 404,9 млрд грн у вигляді грантової підтримки. Найбільше коштів надали США. Якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.

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Теги: Національний банк валюта золото

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