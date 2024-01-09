Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти та золота до України

Обсяги ввезення готівкової валюти до України зросли майже втричі лише за місяць

Національний банк України фіксує ввезення золота до нашої країни в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти. Про це йдеться у статистиці НБУ.

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Так, обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року зріс відповідно до еквівалента $1,56 млрд і майже $1,34 млрд. Для порівняння, у вересні було ввезено $577,7 млн, у серпні – $435,2 млн. Левову частку ввезеної валюти займають долари США і євро, на які в листопаді припало відповідно 78,7% і 20,5% всієї ввезеної готівкової валюти.

Ввезення доларів останніми місяцями зросло набагато істотніше – з $282,7-296,7 млн у серпні-вересні до $778,6-813,8 млн у жовтні-листопаді. Тоді як євро – відповідно зі €143,7-172,3 млн до €268,8-211,6 млн.

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Також зафіксовано відносно незначний ввіз фунтов стерлінгів (на еквівалент – трохи більше ніж $1 млн) і польських злотих (еквівалент – до $1 млн). Крім цього, Нацбанк останніми місяцями фіксує завезення золота на суму близько $7-8 млн.

Нагадаємо, найбільшими донорами міжнародної допомоги для України стали Євросоюз та Європейський інвестиційний банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Світовий банк ($2,0 млрд). 84% усіх отриманих Україною грантів надали США.

Як раніше повідомлялося, за 2023 рік Україна отримала 404,9 млрд грн у вигляді грантової підтримки. Найбільше коштів надали США. Якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.