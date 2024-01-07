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Мудрик та інші українські футболісти закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мудрик та інші українські футболісти закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з РФ
Михайло Мудрик підписав лист-звернення до Макрона
фото: Динамоманія

Українські спортсмени наголошують, що деякі «нейтральні» російські атлети, які здобули ліцензії на Олімпіаду, насправді підтримують війну

Молодіжна збірна України з футболу підписала лист-звернення до президента Франції Еммануеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійські ігри-2024 щодо недопущення російських атлетів на змагання.

Зокрема, свій підпис поставили наступні гравці збірної України U-21, яка кваліфікувалася на футбольний турнір Олімпіади: Михайло Мудрик, Руслан Нещерет, Олександр Сирота, Максим Таловєров, Іван Желізко, Олексій Сич, Богдан В’юнник, Данило Сікан, Владислав Ванат, Анатолій Трубін, Олександр Назаренко, Максим Брагару, Володимир Бражко, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Георгій Судаков, Кіріл Фесюн, Кирило Сігєєв, Даниїл Алефіренко, Микола Михайленко, а також інші гравці та тренерський штаб команди.

Також лист-звернення підписав адміністратор української молодіжки Олександр Шушура.

Лист наголошує на тому, що вже зараз деякі «нейтральні» російські атлети, які здобули ліцензії на Олімпіаду, зокрема, Владислав Ларін, Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, а також низка тих, які близькі до виходу на Олімпійські Ігри, насправді підтримують війну.

До проєкту вже доєднались видання Tribuna.com, Base of Ukrainian sports, портал «Великий теніс України», медійний проєкт «Watchers».

Цей лист вже підписали Ярослава Магучіх, Олена Білосюк, Владислав Гераскевич, Олег Верняєв та десятки українських спортсменів.

 

 

Джерело
Теги: Еммануель Макрон Олег Верняєв Збірна України Владислав Гераскевич Данило Сікан Руслан Нещерет Ярослава Магучіх Анатолій Трубін Олександр Назаренко Олександр Сирота Максим Брагару Михайло Мудрик Георгій Судаков Дмитро Криськів олімпійські ігри НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс

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