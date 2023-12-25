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НОК назвав найкращу спортсменку 2023 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НОК назвав найкращу спортсменку 2023 року
Українка Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
фото: з відкритих джерел

У 2023 році Магучіх вперше стала чемпіонкою світу, а також захистила звання переможниці Діамантової ліги

Найкращою спортсменкою України у 2023 році за версією Національного олімпійського комітету визнано стрибунку у висоту Ярославу Магучіх. Про це повідомляється на сайті НОК.

Рішення щодо спортсменів року приймалося Експертною комісією НОК з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах спорту.

У 2023 році Магучіх вперше стала чемпіонкою світу, а також захистила звання переможниці Діамантової ліги та здобула «золото» на Євро у приміщенні. Тетяна Степанова, яка працює з 22-річною легкоатлеткою, була визнана тренеркою року.

Натомість найкращим юним спортсменом року був визнаний плавець Олександр Желтяков — дворазовий чемпіон світу та Європи з плавання серед юніорів, володар олімпійського нормативу на дистанціях 100 та 200 м на спині/

Нагадаємо, у серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у Будапешті. Спортсменка виборола «золото» з результатом 2.01 м. 

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Теги: Національний олімпійський комітет спорт Ярослава Магучіх плавання

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