Кіченок вийшла до півфіналу парного розряду на Australian Open 2024
Виступи на кортах Мельбурна продовжують дві українки в одиночному розряді
Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до півфіналу парного розряду на Australian Open 2024.
У чвертьфіналі австралійського мейджора українка та її напарниця Альона Остапенко (Латвія) у двох сетах обіграли досвідчений французький тандем Каролін Гарсія/Крістіна Младенович за 1 годину та 43 хвилини.
Людмила Кіченок (Україна)/Альона Остапенко (Латвія) – Каролін Гарсія (Франція)/Крістіна Младенович (Франція) [11] – 7:6 (7:2), 6:4.
Дуети провели третій очний поєдинок. Рахунок 2:1 на користь Каролін та Крістіни.
У півфіналі Australian Open Кіченок та Остапенко зіграють проти четвертої сіяної пари Габріела Дабровскі/Ерін Рутліфф.
Кіченок та Остапенко втретє у кар'єрі проведуть спільний півфінал на турнірі серії Grand Slam. Попередні два були у 2022 році на Вімблдоні та Ролан Гаррос.
Людмила Кіченок вперше у кар'єрі вийшла до півфіналу парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.
Виступи на кортах Мельбурна продовжують дві українки в одиночному розряді: Марта Костюк та Даяна Ястремська. Марта грає проти Коко Гофф у чвертьфіналі, а Даяна зустрінеться з Ліндою Носковою.
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