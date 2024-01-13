Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок

У сучасному ж світі, жінки можуть поєднувати народження і виховання дітей з військовою справою, вважає Ярина Чорногуз

На думку Ярини Чорногуз, практично кожна жінка здатна стати чудовим пілотом чи штурманом дрона

Розвідниця, бойова медикиня та поетка Ярина Чорногуз, яка вже чотири роки служить у ЗСУ, підтримала мобілізацію жінок. Вона вважає, що приблизно 100 тисяч жінок покриють потреби армії. На її думку, практично кожна українка може бути корисною на фронті – це вже довели на практиці багато чинних жінок-військових та ветеранок. Таку думку Ярина Чорногуз висловила у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Практично будь-яка жінка може бути корисною в армії

«Давно хотіла висловитися на тему посилення мобілізації зі своєї оптики. Як військова з наразі чотирирічною вислугою, більшість якої минули на щоденних бойових виїздах і виходах у розвідувальній роті та взводі, я підтримую ідею мобілізації жінок. Певної кількості, наприклад 100 тисяч, відповідно до потреби в армії. З відбором відповідно до фізичних здібностей, бажання і професійних навичок», – написала військовослужбовиця.

Чорногуз додала, що практично кожна жінка здатна стати чудовим пілотом чи штурманом дрона. А будь-яка жінка, що не боїться крові, відповідальна в навчанні та вмінні дбати про здоровʼя іншої людини, і фізично витривала – здатна бути бойовим медиком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наприклад, я переконана, що практично будь-яка жінка, яка працює щодня за ноутбуком та/або водить авто за наявності бажання і мотивації - здатна стати відмінним пілотом чи штурманом дрона. Абсолютно будь-яка жінка, що не боїться крові, кмітлива, відповідальна в навчанні та вмінні дбати про здоровʼя іншої людини, а ще фізично витривала — здатна бути бойовим медиком. Жінки, які щодня займаються спортом, крос-фітом, мають навики з роботою з підняттям ваги та досвід ходьби з похідним рюкзаком на довгі дистанції - за наявності мотивації можуть бути піхотинками та розвідницями. Не кажучи вже про штабні посади та інші посади забезпечення, на яких, на мій погляд, жінки себе нерідко ефективнішими та системнішими показують», – зазначила розвідниця.

На думку Чорногуз, багато українок не йдуть поки в армію не через страх бойових дій, а через страх зіткнутися зі знеціненням чоловіків та вказуваннями типу «баба, знай своє місце».

«Вважаю за необхідне створення профільних суто жіночих підрозділів для виконання бойових завдань. Готова взяти участь у формуванні таких підрозділів. А для тих жінок, кому «ок» проходити жорстку ініціацію у переважно чоловічих бойових підрозділах – має бути надана можливість служити у змішаних підрозділах», – додала Чорногуз.

«Обов’язок жінок захищати Батьківщину треба закріпити законодавчо»

«Мені особисто, навіть огидно, що обовʼязок жінок захищати Батьківщину у силах оборони – не закріплений законодавчо на рівні з чоловіками. Якщо у тебе, як людини у війні з окупантом немає рівного права й обовʼязку з людьми іншої статі піти воювати, вбивати та загинути за рідну країну – то про яку справжню свободу, рівність статей і твою повноцінність може йти мова?» – написала військовослужбовиця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Чорногуз вважає, що, крім базового курсу молодого бійця з навчанням стрільби, жінкам також буде потрібний посилений курс із самооблаштування умов в умовах поля: від спилення дерев, побудови бліндажа, відкриття цинків з бк різними засобами, роблення перекриття, розведення вогню, заготівлі дров, до елементарних навичок проведення електрики.

Чому влада не хоче мобілізувати жінок

Водночас розвідниця зазначила, що влада не хоче мобілізувати жінок, щоб цим не скористалася сексистська патріархальна пропаганда Росії – «мовляв, в Україні уже мужики, закінчилися, мобілізують жінок».

«Але мобілізація вмотивованих жінок справить також й абсолютно протилежний до цієї пропаганди ефект: про те, яка ми направду потужна нація, якщо в ній воюють за державність обидві статі», – наголосила Чорногуз.

За словами військовослужбовиці, якщо не буде рівності в обовʼязковій мобілізації – це призведе до погіршення ставлення до жінок від чоловіків після закінчення війни.

«Чоловіки кращі на полі бою» – це стереотип

Також Чорногуз вважає стереотипом те, що «чоловіки кращі на полі бою».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У сучасному ж світі, жінки можуть поєднувати народження і виховання дітей з військовою справою. Або займатися нею замість цього. Доведено великою кількістю чинних жінок-військових та ветеранок. Чимало з цих жінок вже віддали своє життя за Україну, поки багато чоловіків так і не дійшли до армії за майже 10 років війни», – додала розвідниця.

У коментарях до публікації чимало користувачів підтримали авторку та підтвердили її думку, що жінки у війську можуть зіткнутися із зневажливим ставленням до себе. Однак були й такі, хто виступив категорично проти мобілізації жінок.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

Згодом стало відомо, що після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні.