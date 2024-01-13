Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок
У сучасному ж світі, жінки можуть поєднувати народження і виховання дітей з військовою справою, вважає Ярина Чорногуз
фото: Ярина Чорногуз/Facebook

На думку Ярини Чорногуз, практично кожна жінка здатна стати чудовим пілотом чи штурманом дрона

Розвідниця, бойова медикиня та поетка Ярина Чорногуз, яка вже чотири роки служить у ЗСУ, підтримала мобілізацію жінок. Вона вважає, що приблизно 100 тисяч жінок покриють потреби армії. На її думку, практично кожна українка може бути корисною на фронті – це вже довели на практиці багато чинних жінок-військових та ветеранок. Таку думку Ярина Чорногуз висловила у Facebook.

Практично будь-яка жінка може бути корисною в армії

«Давно хотіла висловитися на тему посилення мобілізації зі своєї оптики. Як військова з наразі чотирирічною вислугою, більшість якої минули на щоденних бойових виїздах і виходах у розвідувальній роті та взводі, я підтримую ідею мобілізації жінок. Певної кількості, наприклад 100 тисяч, відповідно до потреби в армії. З відбором відповідно до фізичних здібностей, бажання і професійних навичок», – написала військовослужбовиця.

Чорногуз додала, що практично кожна жінка здатна стати чудовим пілотом чи штурманом дрона. А будь-яка жінка, що не боїться крові, відповідальна в навчанні та вмінні дбати про здоровʼя іншої людини, і фізично витривала – здатна бути бойовим медиком.

«Наприклад, я переконана, що практично будь-яка жінка, яка працює щодня за ноутбуком та/або водить авто за наявності бажання і мотивації - здатна стати відмінним пілотом чи штурманом дрона. Абсолютно будь-яка жінка, що не боїться крові, кмітлива, відповідальна в навчанні та вмінні дбати про здоровʼя іншої людини, а ще фізично витривала — здатна бути бойовим медиком. Жінки, які щодня займаються спортом, крос-фітом, мають навики з роботою з підняттям ваги та досвід ходьби з похідним рюкзаком на довгі дистанції - за наявності мотивації можуть бути піхотинками та розвідницями. Не кажучи вже про штабні посади та інші посади забезпечення, на яких, на мій погляд, жінки себе нерідко ефективнішими та системнішими показують», – зазначила розвідниця.

На думку Чорногуз, багато українок не йдуть поки в армію не через страх бойових дій, а через страх зіткнутися зі знеціненням чоловіків та вказуваннями типу «баба, знай своє місце».

«Вважаю за необхідне створення профільних суто жіночих підрозділів для виконання бойових завдань. Готова взяти участь у формуванні таких підрозділів. А для тих жінок, кому «ок» проходити жорстку ініціацію у переважно чоловічих бойових підрозділах – має бути надана можливість служити у змішаних підрозділах», – додала Чорногуз.

«Обов’язок жінок захищати Батьківщину треба закріпити законодавчо»

«Мені особисто, навіть огидно, що обовʼязок жінок захищати Батьківщину у силах оборони – не закріплений законодавчо на рівні з чоловіками. Якщо у тебе, як людини у війні з окупантом немає рівного права й обовʼязку з людьми іншої статі піти воювати, вбивати та загинути за рідну країну – то про яку справжню свободу, рівність статей і твою повноцінність може йти мова?» – написала військовослужбовиця.

Також Чорногуз вважає, що, крім базового курсу молодого бійця з навчанням стрільби, жінкам також буде потрібний посилений курс із самооблаштування умов в умовах поля: від спилення дерев, побудови бліндажа, відкриття цинків з бк різними засобами, роблення перекриття, розведення вогню, заготівлі дров, до елементарних навичок проведення електрики.

Чому влада не хоче мобілізувати жінок

Водночас розвідниця зазначила, що влада не хоче мобілізувати жінок, щоб цим не скористалася сексистська патріархальна пропаганда Росії – «мовляв, в Україні уже мужики, закінчилися, мобілізують жінок».

«Але мобілізація вмотивованих жінок справить також й абсолютно протилежний до цієї пропаганди ефект: про те, яка ми направду потужна нація, якщо в ній воюють за державність обидві статі», – наголосила Чорногуз.

За словами військовослужбовиці, якщо не буде рівності в обовʼязковій мобілізації – це призведе до погіршення ставлення до жінок від чоловіків після закінчення війни.

«Чоловіки кращі на полі бою» – це стереотип

Також Чорногуз вважає стереотипом те, що «чоловіки кращі на полі бою».

«У сучасному ж світі, жінки можуть поєднувати народження і виховання дітей з військовою справою. Або займатися нею замість цього. Доведено великою кількістю чинних жінок-військових та ветеранок. Чимало з цих жінок вже віддали своє життя за Україну, поки багато чоловіків так і не дійшли до армії за майже 10 років війни», – додала розвідниця.

Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок фото 1

У коментарях до публікації чимало користувачів підтримали авторку та підтвердили її думку, що жінки у війську можуть зіткнутися із зневажливим ставленням до себе. Однак були й такі, хто виступив категорично проти мобілізації жінок.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну

Згодом стало відомо, що після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

Читайте також: Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт
Теги: пропаганда мобілізація жінка влада фронт українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суспільство по різному реагує на заклики щодо мобілізації ув'язнених
Мобілізація ув'язнених та осіб під слідством. Чи треба це нам?
11 сiчня, 17:32
Нова стратегія України та невтішна ситуація у Росії після виборів президента дозволить Силам оборони покращити ситуацію на фронті
Неефективна ворожа мобілізація та зрушення ситуації в Росії: прогноз від генерала Маломужа
11 сiчня, 17:27
Депутатка прогнозує «шквал обурення» громадян після прийняття деяких законопроєктів
Не лише мобілізація. Лідерка фракції «Голос» анонсувала нові непопулярні рішення
10 сiчня, 18:43

Суспільство

Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день
На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день
Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок
Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок
«Можна оскаржити в судах». Експерт оцінив вимогу довідок від ТЦК на кордоні
«Можна оскаржити в судах». Експерт оцінив вимогу довідок від ТЦК на кордоні
На фронті загинув син священника з Тернопільщини. Згадаймо Василя Здеба
На фронті загинув син священника з Тернопільщини. Згадаймо Василя Здеба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
22K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
18K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
13K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
12K
Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua