Українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Уперше в кар'єрі спортсменка здобула «золото» на світовій першості
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у Будапешті. Спортсменка виборола «золото» з результатом 2.01 м. Про це свідчать результати змагань.
Ірина Геращенко, друга українка у фіналі, зупинилася на позначці 1.94 м. Конкуренцію для Магучіх та Геращенко в секторі склали олімпійська віцечемпіонка Нікола Оліслагерс, чинна чемпіонка світу Паттерсон та бронзова медалістка Євро-2023 Ангеліна Топич, серед інших.
Боротьба за «золото» розгорнулася між Магучіх, Оліслагерс, Паттерсон та британкою Морган Лейк. Усі вони перейшли позначку 1.97 м.
Висоту 2.01 м змогла реалізувати лише Магучіх. Із дургої спроби вона повторила свій найкращий результат сезону та вийшла на перше місце.
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Зазначимо, що Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 2019 та 2022 роках вона вигравала срібні медалі.
Як повідомлялося, дві з чотирьох українок, Магучіх і Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходить у Будапешті.
Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у Вроцлаві і вже вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.
Крім того, українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка.
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