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Українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх
Фото: Ulf Schiller

Уперше в кар'єрі спортсменка здобула «золото» на світовій першості

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у Будапешті. Спортсменка виборола «золото» з результатом 2.01 м. Про це свідчать результати змагань.

Ірина Геращенко, друга українка у фіналі, зупинилася на позначці 1.94 м. Конкуренцію для Магучіх та Геращенко в секторі склали олімпійська віцечемпіонка Нікола Оліслагерс, чинна чемпіонка світу Паттерсон та бронзова медалістка Євро-2023 Ангеліна Топич, серед інших.

Боротьба за «золото» розгорнулася між Магучіх, Оліслагерс, Паттерсон та британкою Морган Лейк. Усі вони перейшли позначку 1.97 м.

Висоту 2.01 м змогла реалізувати лише Магучіх. Із дургої спроби вона повторила свій найкращий результат сезону та вийшла на перше місце.

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Допис, поширений UKRAINIAN ATHLETICS FEDERATION (@ukr.athletics)

Зазначимо, що Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 2019 та 2022 роках вона вигравала срібні медалі.

Як повідомлялося, дві з чотирьох українок, Магучіх і Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходить у Будапешті.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у Вроцлаві і вже вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.

Крім того, українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка.

Теги: чемпіонат світу стрибки у висоту Ярослава Магучих

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