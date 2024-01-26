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Українка вийшла до фіналу Australian Open

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українка вийшла до фіналу Australian Open
Українська тенісистка зіграє у фіналі жіночих парних змагань вперше в кар'єрі
фото: Jimmie48

На шляху до півфіналу українка з напарницею поступилися у матчах лише одним сетом

Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем. На Australian Open українка виграла півфінал у тандемі з латвійкою Єленою Остапенко.

У чотирьох матчах на шляху до півфіналу Кіченок та Остапенко поступилися лише одним сетом – у матчі другого кола з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0.

Фаворитками півфіналу за участю Людмили Кіченок були четверті сіяні турніру, канадка Габріела Дабровські та Ерін Раутліфф з Нової Зеландії. Суперниці українки та латвійки мали в Мельбурні на одну гру менше – друге коло вони подолали автоматичною технічною перемогою.

Кіченок та Остапенко на шляху до перемоги в стартовому сеті реалізували три брейкпойнти й одного разу подали навиліт. За рахунку 3:5 українка з латвійкою перехопили ініціативу й виграли чотири гейми поспіль. У другій партії Дабровські та Раутліфф виграли три стартових гейми та невдовзі знову вели з рахунком 3:5. Проте й цього разу Кіченок з Остапенко закрили сет серією з чотирьох виграних геймів поспіль на шляху до дебютного фіналу.

За 1:35 години на корті українка з латвійкою перевершили суперниць за числом активно виграних м'ячів (34:20) та брейків (6:4). Водночас тандем припустився 28 невимушених та 5 подвійних помилок.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з матчу четвертого кола на Australian Open-2024. Українська тенісистка не змогла завершити гру проти 19-річної чешки Лінди Носковою. 

Раніше повідомлялось, що одразу семеро українок зіграють в основному раунді Australian Open. Ця кількість була новим рекордом України на австралійському тенісному мейджорі.

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Теги: спорт теніс українка Людмила Кіченок

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