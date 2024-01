Українка вийшла до фіналу Australian Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем. На Australian Open українка виграла півфінал у тандемі з латвійкою Єленою Остапенко.

У чотирьох матчах на шляху до півфіналу Кіченок та Остапенко поступилися лише одним сетом – у матчі другого кола з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0.

Comeback complete ✅



Down 3-5 in both sets, Lyudmyla Kichenok & @jelenaostapenk8 defeat Dabrowski/Routliffe 7-5 7-5 for their first Grand Slam women's doubles final!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/1l3nKVtevp