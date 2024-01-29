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Після Аustralian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA

Катерина Іванова
glavcom.ua
Після Аustralian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська
фото: Andy Wong/AP Photos

Відразу п'ять українок потрапили до топ-35 найкращих тенісисток у світі

У понеділок, 29 січня, за результатами Australian Open-2024 Жіноча тенісна асоціація представила оновлений рейтинг WTA.

Вперше в історії до топ-35 найкращих тенісисток світу увійшли відразу п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (19 місце), яка в оновленому рейтингу WTA піднялася до ТОП-20. Вихід до четвертого кола першого Грендслему сезону дозволив українці зробити стрибок з 23-го на 19-те місце.

Особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка піднялася на 28-у позицію. 

Найбільший прогрес серед українок за підсумками Australian Open-2024 продемонструвала Даяна Ястремська. Завдяки виходу до півфіналу 23-річна одеситка піднялася одразу на 64 позиції і тепер вона на 29-й позиції.

34-річна Леся Цуренко піднялася на 2 сходинку і тепер займає 31-у позицію. Слідом за нею йде Ангеліна Калініна – 32-я.

Загалом на Australian Open-2024 Україну представляли відразу сім тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур.

Нагадаємо, Даяна Ястремська обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко. Ястремська вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. До цього її найкращим результатом був четвертий раунд на Вімблдоні 2019 року.

Стало відомо, що українка виграла «бронзу» на Чемпіонаті Європи з біатлону. Це перша медаль України на Євро-2024.

Христина Дмитренко здобула «бронзу» в гонці, це дебютна медаль Христини на цьому рівні. Вона виборола бронзу в спринтерській гонці, програвши лише двом норвежкам – Іді Лієн і Марен Кіркейде.

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Теги: українка Леся Цуренко рейтинг Даяна Ястремська Андрій Шевченко українці рекорд Марта Костюк Рейтинг WTA Ангеліна Калініна Христина Дмитренко Еліна Світоліна

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