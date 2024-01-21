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Батько тенісистки, яка потиснула руку росіянці, пояснив, чому так сталося

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Батько тенісистки, яка потиснула руку росіянці, пояснив, чому так сталося
16-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр
фото: Федерації тенісу України/Facebook

Батько тенісистки назвав помилкою її рукостискання з росіянкою

Українська тенісистка Єлизавета Котляр потиснула руку росіянці Владі Мінчевій, якій поступилася на юніорському Відритому чемпіонаті Австралії 2024. Це викликало обурення в мережі та привернуло увагу російських пропагандистів. Вчинок спортсменки пояснив її батько, про що йдеться в повідомленні Федерації тенісу України.

У Федерації тенісу України заявили, що підтримують позицію українських тенісистів, які вирішили, що не тиснутимуть руки російським суперникам після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею», – зазначили у федерації.

Батько неповнолітньої Єлизавети, Костянтин Котляр, також назвав помилкою її рукостискання з росіянкою та наголосив, що на початку кар’єри спортсменам буває важко впоратися з емоційним тиском і не нервувати.

«Лізі лише 16 років, у неї ще не має справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії Grand Slam, вершини, як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів», – розповів Костянтин Котляр.

Батько тенісистки додав, його донька «на автоматі виконала післяматчевий ритуал» і не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка напала на Україну.

«Це, безумовно, була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є й залишиться у майбутньому», – прокоментував батько Єлизавети Котляр.

Нагадаємо, українська тенісистка Єлизавета Котляр поступилася російській суперниці Владі Мінчевій у першому раунді юніорського Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Зустріч закінчилася з рахунком 6:2, 6:4 на користь російської тенісистки. Після поразки 16-річна українка підійшла до сітки та потиснула руку росіянці.

Пропагандистські ЗМІ вже підхопили інцидент. 

«Вони молодці, що так вчинили. Теніс завжди виділявся серед інших видів спорту. Спорт поза політикою – це було доведено», – сказав президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев у коментарі пропагандистському російському агентству ТАСС.

Як повідомлялося, сім тенісисток в основі Australian Open є новим рекордом України на австралійському тенісному мейджорі – до цього найбільше спортсменок (шість гравчинь) представляли нашу країну в Мельбурні у 2008 році. Останні учасниці визначилися в Мельбурні в п'ятницю, 12 січня.

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Теги: спорт теніс українка

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