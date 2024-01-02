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Віза до Великої Британії: українцям слід виконати нову вимогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Віза до Великої Британії: українцям слід виконати нову вимогу
Британія висунула українцям новн правило щодо віз
фото із відкритих джерел

Тепер українці для того, щоб податися на візу до Великої Британії по програмі Homes for Ukraine, мають приїздити особисто у візовий центр з паспортом

Велика кількість українців досі переїжджає у Британію за спеціальними спонсорськими програмами та візами. Але, як виявилось, не всі це роблять чесним шляхом, тому країна вирішила змінити вимоги. А про те, які ж саме нові вимоги висуває Велика Британія до українців, у своєму Instagram розповідає блогерка Ольга Резнікова, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Якими є нові вимоги до візи для українців у Великій Британії? 

Тепер українці для того, щоб податися на візу до Великої Британії по програмі Homes for Ukraine, мають приїздити особисто у візовий центр з паспортом. Все це через те, що кількість фейкових листів із запрошенням до Британії, зросла до величезної кількості випадків. І таким чином британська влада намагається врегулювати нелегальну імміграцію.

Спочатку ці листи не перевірялися на справжність і людей спокійно впускали в країну. Але коли вони виявлялися нелегалами, вони не могли претендувати на житло, на виплати, а також вони не мали жодного права на роботу.

Потім спонсорам почали телефонувати вже на кордоні та не впускати людей в країну. Тому, зрештою, держава вирішила просто видавати візи безпосередньо у візовому центрі. Вони сподіваються, що цей крок допоможе людям уникнути великої кількості приїжджих шахраїв та позбутися шахрайства навколо біди українців.

Що таке програма Homes for Ukraine?

Homes for Ukraine – це урядова програма, яка дозволяє громадянам Великій Британії приймати українців та надавати їм допомогу, якої вони потребують. Долучитися до Homes for Ukraine можна абсолютно безоплатно. Жодних прихованих витрат чи оплати за участь немає. Громадяни Британії, які бажають підтримати українців, можуть спонсорувати візи для них та прийняти у себе на невизначений термін. Також вони можуть допомогти українцям з навчанням або ж з роботою, яка стане джерелом доходу для переселенців.

До слова, дослідження Британського Червоного Хреста показало, що українські біженці в Великій Британії стикаються з високим ризиком втрати житла, і тисячі їхніх сімей можуть опинитися без даху над головою вже взимку. Про це інформує The Guardian.

Станом до кінця фінансового року 2023/2024 (тобто до 31 березня 2024 року) 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

За прогнозами Британського Червоного Хреста, майже 5000 з цих сімей опиняться у "базовому бездомному стані", що означає, що вони матимуть нестачу житла, спатимуть на вулиці, тимчасово будуть перебувати у знайомих або могли б переїхати до гуртожитків.

Згідно з даними дослідників, сім'ї біженців з України мають вчетверо більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Для порівняння, у 2022/2023 фінансовому році 298 430 британських сімей подали заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю.

У звіті вказується, що такий підвищений ризик для українців пов'язаний з ризиком розриву стосунків із господарями, мовним бар'єром і труднощами в орієнтації на ринку житла.

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Теги: українка втрати біженці влада житло держава Велика Британія українці

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