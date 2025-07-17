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Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в Гамбурзі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в Гамбурзі
Поєдинок Даяни тривав 1 годину 22 хвилини
фото: Reuters

У наступному раунді Ястремська зіграє проти угорки Далми Гальфі

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола турніру WTA 250 у Гамбурзі, здобувши впевнену перемогу над представницею Франції Діан Паррі. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті українка домінувала, швидко вийшла вперед із перевагою в три гейми та не дала суперниці шансів, завершивши партію з рахунком 6:1.

У другому сеті вирішальним став дев’ятий гейм, у якому Ястремська реалізувала брейкпойнт із другої спроби, після чого впевнено подала на матч – 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини. 

У наступному раунді Ястремська зіграє проти угорки Далми Гальфі, яка наразі посідає 111-те місце в рейтингу WTA.

WTA 250. Другий раунд

Даяна Ястремська (Україна) – Діан Паррі (Франція) 6:1, 6:4

Нагадаємо, у першому колі друга сіяна Ястремська вибила німкеню Юле Німаєр.

На старті першого сету Ястремська здійснила ривок, вирвавшись уперед на три гейми. Після цього тенісистки тричі обмінялись брейками – українка довела партію до перемоги 6:4.

Друга партія розвивалась за щільної боротьби: тенісистки зберігали паритет до рахунку 3:3. Однак після цього Даяна змогла заволодіти перевагою: після взятого гейму на своїй подачі зробила брейк та виграла сет – 6:3.

WTA 250. Перший раунд

Даяна Ястремська (Україна) – Юле Німаєр (Німеччина) 6:4, 6:3

Теги: теніс Даяна Ястремська

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