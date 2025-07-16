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Ястремська з перемоги стартувала на турнірі в Німеччині

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ястремська з перемоги стартувала на турнірі в Німеччині
У першому колі Ястремська вибила німкеню Юле Німаєр
фото: Reuters

Наступною суперницею Ястремської стане 98-ма ракетка світу Діан Паррі

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у другий раунд ґрунтового турніру WTA 250 в німецькому Гамбурзі. Про це повідомляє «Главком».

У першому колі друга сіяна Ястремська вибила німкеню Юле Німаєр.

На старті першого сету Ястремська здійснила ривок, вирвавшись уперед на три гейми. Після цього тенісистки тричі обмінялись брейками – українка довела партію до перемоги 6:4.

Друга партія розвивалась за щільної боротьби: тенісистки зберігали паритет до рахунку 3:3. Однак після цього Даяна змогла заволодіти перевагою: після взятого гейму на своїй подачі зробила брейк та виграла сет – 6:3.

WTA 250. Перший раунд

Даяна Ястремська (Україна) – Юле Німаєр (Німеччина) 2:0 6:4, 6:3

Наступною суперницею Ястремської стане 98-ма ракетка світу, француженка Діан Паррі. Ця зустріч стане першою офіційною для тенісисток.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Теги: Даяна Ястремська теніс

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