Білл Екман вже давно є прихильником тенісу

Участь бізнесмена у професійному турнірі викликала критику з боку західних медіа

59-річний мільярдер Білл Екман дебютував у професійному тенісі у парному розряді турніру ATP Challenger 125. Про це повідомляє «Главком».

Цьогорічний тенісний турнір у Ньюпорті (США) змінив свій статус і тепер входить до категорії ATP Challenger 125.

У парному турнірі несподівано для всіх зіграв 59-річний американський мільярдер Білл Екман. Його партнером став Джек Сок – колишня восьма ракетка світу.

Отримавши wild card, пара Екман/Сок у першому раунді зустрілася з австралійським дуетом Омар Джасіка / Бернард Томич. Австралійці здобули перемогу у двох сетах – 6:1, 7:5.

Білл Екман вже давно є прихильником тенісу: раніше він фінансово підтримував юніорську кар'єру американця Френсіса Тіафо. Також він брав участь у показовому матчі проти легендарного Роджера Федерера.

Втім, участь бізнесмена у професійному турнірі викликала критику з боку західних медіа. Йому закидають, що він скористався своїм впливом та фінансовими можливостями, щоб заради власного задоволення й публічності вийти на корт офіційного турніру.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.