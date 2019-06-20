Євро з боротьби: українки беруть золото, срібло й бронзу! (відео)

Усі свої сутички Аїда Керимова провела вельми яскраво unitedworldwrestling.org

Чемпіонкою континенту стала Аїда Керимова з Торецька на Донеччині

Українські борчині блискуче завершили першу фінальну сесію на чемпіонаті Європи серед кадетів із трьох видів боротьби, котрий триває в італійській Фаенці. З п'яти вагових категорій наша команда здобула повний комплект нагород - золото на рахунку Аїди Керимової, срібло у Христини Соколовської, бронзу у Євгенії Сєдих.

Вихованка тренерів Олега Никифорова і Григорія Шепелєва в обласній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Донеччини Аїда Керимова, яка представляє вагову категорію до 43 кг, торік уже була бронзовою призеркою кадетського Євро. Цьогоріч Аїда виграла всі сутички і піднялася на вершину п'єдесталу. Заявку наша борчиня зробила уже в першому колі, здолавши росіянку Ольгу Рехметуллову - 7:2.

У чвертьфіналі Керимова впоралася з француженкою Жюстін Віжюру - 6:2.

Півфінальну сутичку в азербайджанки Зенфіри Хашимової Аїда виграла достроково - 11:0.

У фіналі наша борчиня чисто, на туше здолала болгарку Діану Павлову - 4:0.

Також у фіналі боролася представниця вагової категорії до 57 кг Христина Соколовська з Полтави. На шляху до вирішальної сутички Христина здолала Бірґуль Солтанову з Азербайджану (6:4), молдованку Емілію Крейчюн (10:0) і естонку Маар'ю Пласер (8:0). Лише у фінальному поєдинку Соколовська не змогла нічого вдіяти з росіянкою Аміною Танделовою - 0:6.

Бронзовою нагородою відзначилася торішня чемпіонка Європи серед кадетів Євгенія Сєдих із Бахмута Донецької області, яка бореться в категорії до 65 кг. Вона перемогла хорватку Ніку Анделіч (6:0), азербайджанку Ніґар Нізазаду (4:0), але програла у півфіналі майбутній чемпіонці, росіянці Єкатєріні Ґлухарьовій - 0:7. У сутичці за бронзу Сєдих перемогла угорку Нору Майор - 4:1.

Також за третє місце боролася Марія Томищ з Хуста Закарпатської області (категорія - до 49 кг). Але вона програла медаль з мінімальним рахунком 2:3 білорусці Анастасії Янотовій.

Отже, з представниць перших п'яти вагових категорій до медальних сутичок не дійшла лише одна українка - Поліна Коваленко (до 73 кг), котра програла у чвертьфіналі 0:4 шведці Юлії Фрідлунд.

Завтра, 21 червня, медалі розіграють представниці інших п'яти категорій. Ґарантовано з нагородою додому повернеться Юлія Лесковець (до 61 кг), яка боротиметься у фіналі з росіянкою Татьяною Кабановою. Право боротися в сутичках за бронзу здобули Віолетта Семчова (до 40 кг) і Дарина Мацола (до 46 кг).

Без нагороди залишаться Наталія Клівчуцька (до 53 кг) та Юлія Кухарук (до 69 кг), які поступилися у чвертьфіналі відповідно білорусці Олесі Гетьмановій і німкені Софії Шьофле.

Нагадаємо, що першими на кадетському чемпіонаті Європи відборолися представники греко-римського стилю. В української команди - дві бронзових медалі. Завершать чемпіонат у суботу й неділю борці-вільники.