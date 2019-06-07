Українські борчині здобули чотири нагороди на чемпіонаті Європи в Іспанії (відео)

Вероніка Рябовалова у сутичці за третє місце перемогла росіянку Асоціація спортивної боротьби України

Головні перемоги на цій континентальній першості вочевидь ще попереду

У Понтеверді (Іспанія) триває чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед юніорів. Нагадаємо, що розпочалися змагання з виступів представників греко-римського стилю. Там наша команда відзначилася однією срібною нагородою.

Наступними на іспанські килими вийшли дівчата і там українки традиційно є лідерками майже у всіх вагових категоріях. У перший з двох днів, під час яких розігруються медалі, українки здобули чотири бронзи у п'яти вагах. Без нагороди залишилася лише Соломія Винник (категорія до 55 кг), яка поступилася у втішній сутичці.

Зате за сестру відігралася Марія Винник, котра представляє найлегшу вагу - до 50 кг. У сутичці за третє місце вона красиво зборола туркеню Захру Демірхан - 12:0.

Ще одна бронза на рахунку Вероніки Рябовалової (до 59 кг). Поступившись у чвертьфіналі майбутній чемпіонці Христині Сазикіній із Білорусі, Вероніка у медальній сутичці перемогла 4:3 росіянку Крістіну Міхеєву. Додамо, що Рябовалова у 2014 році була чемпіонкою Європи серед кадетів.

З бронзовою нагородою повертається додому й Христина Малявка (до 68 кг). Поступившись у півфіналі майбутній чемпіонці Тіндрі Сьоберґ зі Швеції, Христина в сутичці за третє місце зборола іспанку Марту Оєду - 13:5.

Прогнозовано не залишилася без медалі й одна із найдосвідченіших у складі української юніорської збірної Романа Вовчак, яка виступає у найважчій категорії до 76 кг. То радше несподіванка, що Романа поступилася 4:6 у чвертьфіналі білорусці Ксенії Дзібук. Втім, втішний турнір Вовчак провела бездоганно, достроково, по 10:0, перемогла туркеню Мехтап Ґюльтекін і німкеню Ліллі Шнайдер і стала тим самим третьою. Зауважимо, що на торішньому Євро серед юніорів Романа теж здобула бронзу, а в 2017-му на кадетському чемпіонаті Європи стала чемпіонкою.

Сьогодні, 7 червня, скарбничка української збірної з жіночої боротьби поповниться ще вагоміше. Аліна Акобія (до 57 кг) Анастасія Лавренчук (до 65 кг) боротимуться у фіналах, Катерина Зелених (до 62 кг) і Анастасія Алпеєва (до 72 кг) - в сутичках за бронзу. Крізь втіший турнір за третє місце спробує поборотися й представниця категорії до 53 кг Тетяна Профатилова.