Збірна України з греко-римської боротьби здобула на Євро дві медалі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У сутичці за бронзу харків'янин Михайло Вишнивецький впевнено, 12:1 здолав вірменина Разміка Курдяна unitedworldwrestling.org

Призерами континентальної першості в італійській Фаенці стали Володимир Войтович і Михайло Вишнивецький

У Фаенці (Італія) стартував чемпіонат Європи серед кадетів у трьох видах боротьби.

Першими на килими вийшли представники греко-римського стилю. У десяти вагових категоріях українська збірна здобула дві нагороди - бронзами відзначилися «мухач» Володимир Войтович і тяж Михайло Вишнивецький.

Тернополянин Володимир Войтович, який представляє категорію до 51 кг, впевнено здолав білоруса Іллю Кандзякова і австріця Паскаля Лінса (по 8:0), а в півфіналі поступився туркові Барісу Ербеку - 0:2. Найважчу і найпочеснішу перемогу Володимир здобув у сутичці за третє місце, коли з рахунком 8:7 подолав росіянина Кірілла Четкарьова.

Харків'янин Михайло Вишнивецький (до 110 кг) переміг азербайджанця Алі Фарманова (7:1) і поляка Домініка Кравчика (11:2), а у півфіналі програв росіянину Саїду Мусаєву (4:13). Разміка Курдяна з Вірменії в сутичці за бронзу наш борець поклав на лопатки й відповідно переміг достроково.

Також у поєдинку за бронзу боровся Анатолій Котик (до 48 кг). Але він програв 2:6 іншому вірменину Карапетові Манвеляну. Едуард Стрільчук у сутичці за третє місце поступився 1:5 грузину Дмітрію Хачідзе. Юрій Лупан (до 45 кг), Артем Рябов (до 60 кг) і Давид Самсонов (до 92 кг) зупинилися у чвертьфіналах. Мурат Заїдзе (до 65 кг) і Микита Алексєєв (до 80 кг) припинили боротьбу після стартових сутичок.