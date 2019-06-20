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    Збірна України з греко-римської боротьби здобула на Євро дві медалі (відео)

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    У сутичці за бронзу харків'янин Михайло Вишнивецький впевнено, 12:1 здолав вірменина Разміка Курдяна - Збірна України з греко-римської боротьби здобула на Євро дві медалі (відео)
    У сутичці за бронзу харків'янин Михайло Вишнивецький впевнено, 12:1 здолав вірменина Разміка Курдяна
    unitedworldwrestling.org

    Призерами континентальної першості в італійській Фаенці стали Володимир Войтович і Михайло Вишнивецький

    У Фаенці (Італія) стартував чемпіонат Європи серед кадетів у трьох видах боротьби.

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    Першими на килими вийшли представники греко-римського стилю. У десяти вагових категоріях українська збірна здобула дві нагороди - бронзами відзначилися «мухач» Володимир Войтович і тяж Михайло Вишнивецький.

    Тернополянин Володимир Войтович, який представляє категорію до 51 кг, впевнено здолав білоруса Іллю Кандзякова і австріця Паскаля Лінса (по 8:0), а в півфіналі поступився туркові Барісу Ербеку - 0:2. Найважчу і найпочеснішу перемогу Володимир здобув у сутичці за третє місце, коли з рахунком 8:7 подолав росіянина Кірілла Четкарьова.

    Харків'янин Михайло Вишнивецький (до 110 кг) переміг азербайджанця Алі Фарманова (7:1) і поляка Домініка Кравчика (11:2), а у півфіналі програв росіянину Саїду Мусаєву (4:13). Разміка Курдяна з Вірменії в сутичці за бронзу наш борець поклав на лопатки й відповідно переміг достроково.

    Також у поєдинку за бронзу боровся Анатолій Котик (до 48 кг). Але він програв 2:6 іншому вірменину Карапетові Манвеляну. Едуард Стрільчук у сутичці за третє місце поступився 1:5 грузину Дмітрію Хачідзе. Юрій Лупан (до 45 кг), Артем Рябов (до 60 кг) і Давид Самсонов (до 92 кг) зупинилися у чвертьфіналах. Мурат Заїдзе (до 65 кг) і Микита Алексєєв (до 80 кг) припинили боротьбу після стартових сутичок.

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